مطارات أبوظبي تستقبل 13.9 مليون مسافر خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي»، عن مواصلة تحقيقها نمواً قوياً في حركة مرور المسافرين وحركة الطيران وأحجام الشحن خلال النصف الأول من عام 2024.

وكشفت «مطارات أبوظبي» أنها أتمَّت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024، إجراءات سفر 13.983.885 مسافراً، بزيادة نسبتها 33.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، منهم 13.726.550 مسافراً عبر مطار زايد الدولي، بنموٍّ نسبته 33.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

واقترن النمو في حركة المسافرين مع زيادة موازية في حركة الطيران بنسبة 24.3%، حيث سجَّل إجمالي 84.286 رحلة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 67.835 رحلة خلال النصف الأول من عام 2023.وواصلت «مطارات أبوظبي» توسيع قاعدة عملائها خلال النصف الأول من عام 2024، عبر انضمام شركتي طيران جديدتين إلى شبكة مطار زايد الدولي في الربع الثاني من العام، هما «يو إس بنغلا» للطيران التي تسيِّر ثلاث رحلات أسبوعية إلى شيتاغونغ، وأربع رحلات أسبوعية إلى دكا، والخطوط الجوية البريطانية التي تسيِّر رحلات يومية إلى مطار لندن هيثرو. وشهد مطار زايد الدولي كذلك توسُّعاً إضافياً في شبكة وجهاته حول العالم، عبر تسيير رحلات إضافية طوال العام إلى سراييفو (ويز إير أبوظبي)، وشانديغار (إنديغو)، وجايبور وأنطاليا وبالي والقصيم (الاتحاد للطيران)، وتربات (الخطوط الجوية الدولية الباكستانية)، ورحلات موسمية إلى طَرَبزون (العربية للطيران أبوظبي) ونيس وميكونوس وسانتوريني ومالقة (الاتحاد للطيران).

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعكس نتائج الحركة الجوية الإيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجهود الجبّارة التي يبذلها فريق عملنا في (مطارات أبوظبي)، ويسرُّنا أن نعرب اليوم عن فخرنا بهذا الإنجاز البارز، الذي يؤكِّد مرونة فِرَق عملنا وشركائنا من شركات الطيران والجهات المعنية، ويقترن ذلك بالبنية التحتية القوية لدينا التي تلبّي احتياجاتنا خلال المواسم التي تبلغ فيها عملياتنا التشغيلية ذروتها. ونحن متفائلون بمستقبل قطاعَي السياحة والتجارة في أبوظبي، ونثق تماماً بالدور المحوري الذي تؤديه مطاراتنا في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي».

وأنجزت «مطارات أبوظبي» أيضاً معاملات شحن 254.300 طن متري من البضائع منذ بداية عام 2024، حتى اليوم، ما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه إمارة أبوظبي على صعيد التجارة العالمية. ولا شكَّ أنَّ الشراكات الاستراتيجية والتحسينات المستمرَّة في البنية التحتية قد أسهمت أيضاً في تحقيق هذا الإنجاز.

وتضمَّنت المبادرات الرئيسية التي أطلقتها «مطارات أبوظبي» في هذا الإطار الشراكة مع «أسترال للطيران»، و«الاتحاد للطيران»، لتعزيز فاعلية عمليات الشحن بين أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وافتُتِحَ أيضاً مركز شركة «دي إتش إل» الجديد بالقرب من مدرج المطار في الربع الثاني من عام 2024، لتعزيز القدرة الاستيعابية، فضلاً عن إنجاز مرحلة تصميم مبنى الشحن الشرقي الجديد، لدعم إتمام معاملات شحن 1.5 مليون طن متري من البضائع بحلول عام 2030. وتسهم هذه الجهود مجتمعةً في ترسيخ مكانة «مطارات أبوظبي» بوابةً عالميَّةً رئيسية للشحن والتجارة.