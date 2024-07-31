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"طيران الإمارات" تشغل رحلة يومية إضافية بين دبي وبالي

"طيران الإمارات" تشغل رحلة يومية إضافية بين دبي وبالي
31 يوليو 2024 15:04

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، عن تشغل رحلة يومية ثانية بطائرة الإيرباص A380 بين دبي وبالي، اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى الجزيرة خلال ذروة الموسم المقبل.

وقالت الناقلة في بيان اليوم، إنها ستشغّل رحلتها رقم "ئي كيه 398/399" بطائرة الإيرباص A380 بدلاً من طائرة البوينج 777 الحالية.

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وتأتي هذه الترقية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق أول خدمة لطائرة A380 من طيران الإمارات إلى إندونيسيا، في 1 يونيو 2023، كما ستساهم أيضاً في ربط المسافرين من إندونيسيا إلى دبي وخارجها من خلال شبكة وجهات طيران الإمارات العالمية.

ومن خلال خدمة بالي برحلتين على متن طائرات A380، ستوفر الناقلة أكثر من 2600 مقعد إضافي أسبوعياً من وإلى الجزيرة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد خلال موسم ذروة السفر. 

وأطلقت طيران الإمارات خدمة يومية بدون توقف من دبي إلى بالي في العام 2015، لتضاف إلى رحلاتها إلى جاكرتا والتي بدأت في العام 1992. وتغطي شبكة خطوط طيران الإمارات أكثر من 144 وجهة في مختلف أنحاء العالم، وتشغّل حالياً رحلتين يومياً إلى جاكرتا وبالي.

 

طيران الإمارات
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