«موانئ أبوظبي» تنجز تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة «إيست مول»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن قيامها بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة تطوير محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار"، وذلك في إطار اتفاقية الامتياز التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو برازافيل.تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات الكونغولية وأفضل الممارسات والاشتراطات الدولية، بما في ذلك معايير الأداء البيئي والاجتماعي التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية. وسلطت نتائج الدراسة الضوء على أفضل التوصيات التي ينبغي أن تتبعها مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الأداء الاجتماعي والمجتمعي والبيئي للمشروع خلال مرحلتي التطوير والتشغيل.

وفي إطار الدراسة، تم عقد جلسة تشاورية عامة في الكونغو- برازافيل حضرها جميع أصحاب العلاقة المعنيين في "بوانت نوار" ضمت ممثلين عن سُلطة الميناء - "بورت أوتونوم دي بوانت نوار"، وعمدة مدينة بوانت نوار، ومجلس التجارة البحرية "مارين مارشان"، إلى جانب مندوبين عن مكتب عمدة الولاية وعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومشغلي الموانئ وممثلي الوزارات ذات الصلة بالمشروع، بهدف الإعلان عن تدشين المشروع وإشراك الأطراف ذات الصلة.

وبالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمحطة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والرافعات الحديثة، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتزويد المنشأة الجديدة بالخدمات الرقمية والحلول التقنية لتعزيز كفاءتها والتقليل من أثر عملياتها التشغيلية على البيئة. كما تلتزم طوال مدة الاتفاقية بتطبيق أفضل سياسات التخطيط الحضري والسلامة والأمن والاستدامة، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية القضايا البيئية والاجتماعية وأولوية الدعم المجتمعي.

وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: "نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي الاضطلاع بدورنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار على المستويين المحلي والعالمي في المجتمعات التي نعمل بها. يعكس إجراء مثل هذه الدراسات البيئية قبل البدء بأي مشروع نهجنا القائم على مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا لتعزيز النمو المستدام وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب العلاقة على المدى الطويل".

وبموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2023، تملك المجموعة الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول" والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع. وتمتد صلاحية الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام.

ستستثمر مجموعة موانئ أبوظبي ما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من المشروع، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً .

تعد مدينة "بوانت نوار" المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو برازافيل، ويضطلع ميناؤها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل. ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو برازافيل، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.