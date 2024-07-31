«المركزي» يعلن عن مناقصة للأذونات النقدية في 5 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، عن مناقصة للأذونات النقدية في 5 أغسطس المقبل. تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 154 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والرابع 322 يوماً لما يصل إلى 15500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 7 أغسطس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 4 سبتمبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي سيطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.