82 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال يوليو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 82 مليار درهم خلال شهر يوليو 2024 بدعم من النتائج المالية للشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري حتى يوم أمس.

وتظهر البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق الأسهم بالدولة أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة ارتفعت إلى مستوى 3.558 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 3.476 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2024.

وتلقت أسعار الأسهم دعماً كبيراً في سوق العاصمة أبوظبي من تدفق استثمارات أجنبية بلغت قيمتها الصافية 1.3 مليار درهم «صافي شراء»، في حين قدمت المؤسسات، لاسيما الصناديق التابعة للبنوك دعماً قوياً لأسعار الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، حيث بلغت محصلة الاستثمار المؤسساتي نحو 760 مليون درهم «صافي شراء»، منها 580 مليون درهم صافي سيولة جديدة ضختها البنوك في السوق.

وبلغت السيولة الإجمالية للتداولات في سوقي «أبوظبي» و «دبي» نحو 36.8 مليار درهم خلال شهر يوليو 2024.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.1% خلال شهر يوليو 2024 ليغلق أمس عند مستوى 9339 نقطة، مرتفعاً بنحو 279 نقطة مقارنة مع إغلاقه بنهاية يونيو 2024 عند مستوى 9060 نقطة.

ونتيجة لذلك حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة مكاسب مهمة بلغت 43 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالسوق إلى 2.84 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع 2.797 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي.

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 5.9% خلال شهر يوليو 2024 ليغلق، أمس، على مستوى 4268 نقطة، بزيادة 238 نقطة خلال الشهر، وذلك بدعم من تدفق سيولة كبيرة من الاستثمارات المؤسساتية التي بلغت محصلة تداولاتها 760 مليون درهم «صافي شراء»، منها نحو 580 مليون درهم صافي شراء للبنوك.