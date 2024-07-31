28.3 مليار درهم إيرادات «إي آند» الموحَّدة خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي آند»، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للنصف الأول من عام 2024؛ حيث سجلت المجموعة إيراداتٍ موحَّدة بقيمة 28.3 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُظهر هذه النتائج أداءً قوياً عبر جميع ركائز أعمال المجموعة.وتماشيًا مع هذا النمو في الإيرادات، من خلال السوق المحلي والأسواق الدولية والذي يعكس توجه المجموعة الاستراتيجي، ارتفع صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة بنسبة 17%، ليصل إلى 5.5 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما شهدت أرباح المجموعة الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدَّى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 46 %.

وتعكس النتائج المالية لـ «إي آند» سعيها المستمر نحو تقديم الخدمات والحلول المبتكرة وتسخير الإمكانات الرقمية لنيل ثقةَ العملاء؛ حيث وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 175مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين وصل عدد مشتركي «إي آند الإمارات» إلى 15 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتُها 5 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8 بالمئة، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة3 بالمئة على أساس سنوي.واعتمد مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح الأسهم عن النصف الأول من عام 2024 بواقع41.5 فلسًا لكل سهم. وكان المساهمون قد وافقوا، خلال اجتماع «إي آند» السنوي للجمعية العمومية، على السياسة الجديدة المقترَحة من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة 3 فلس لكل سهم بدءًا من السنة المالية 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند»: «أظهرت«إي آند»قُدْرَةً ملحوظة على النمو المستدام، واستمرت في مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2024؛ حيث حققت صافي أرباح موحدة بقيمة 5.5 مليار درهم، مما يمثِّل نموًّا بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وقد تمَّ تحقيق هذا الأداء القوي بفضل التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار».

وأضاف الزعابي: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من عام 2024، والذي عززته عمليات الاستحواذ الأخيرة، والشراكات، والتوسُّع الاستراتيجي في محفظة خدماتنا الرقمية. وتعزز هذه الجهود بشكل كبير مكانةَ إي آند الريادية في مجال التحول الرقمي؛ لما توفِّره من حلول متطورة لقاعدة متنوعة من العملاء».

وفي تعليق معاليه على مسار النمو والآفاق المستقبلية لمجموعة «إي آند»، على الرغم من التحديات في بعض الأسواق قال معالي الزعابي: «تظل إي آند ملتزمة بتقديم خدمات وتقنيات متقدمة مع التركيز على الهدف والقيمة. إن استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة تجعلنا قوة دافعة للابتكار والنمو، مما يجعلنا الشريك المفضَّل في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وبفضل دعم ورؤية قيادة دولة الإمارات، سنواصل لعب دور حاسم في تشكيل المشهد الرقمي، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ما يعزِّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار».

من جهته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «يُظهر الأداء القوي الذي سجَّلته إي آند في النصف الأول من عام 2024 قدرتَنا على تحقيق النمو والتكيف والمرونة في معالجة مختلف التحديات التي تواجهنا في بعض أسواقنا».

وأضاف دويدار: «لقد حققت المجموعة نتائج مميزة مع نموٍ في الإيرادات الموحَّدة بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 28.3 مليار درهم، كما سجَّلت نموًّا في الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة بلغت 2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.9 مليار درهم. ويأتي نجاحنا مدعومًا بسعينا الدائم للابتكار، وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا ومساهمينا، فقد عملنا على توفير التقنيات المتقدمة والناشئة، وأطلقنا العديد من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يسلِّط الضوء على ريادتنا في مجال التحول الرقمي. ومن جهة أخرى، فقد عززت شراكاتنا الاستراتيجية محفظة خدماتنا، بينما نواصل تطلعاتنا لتوسيع نطاق حضورنا العالمي من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة».

واختتم دويدار بقوله: «نحن واثقون من أن التزامنا بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال التكنولوجيا، سيوفر لنا المزيد من الفرص للنمو ولإثراء حياة تلك المجتمعات. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها في بعض الأسواق التي نتواجد فيها،سنعمل على توظيف فرص النمو والتوسع المستقبلية والاستفادة منها، واتخاذ خطوات جريئة للارتقاء بمختلف الخدمات الرائدة والحلول الرقمية التي نقدمها. نحن ممتنون للغاية لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر لنا في ظل سعينا لاستكشاف مسارات جديدة للنمو وتحقيق إنجازات جديدة».

مجموعة إي آند

تُوِّجَتْ «إي آند» بلَقَبِ العلامة التجارية الأسرع نموًّا في قطاع التكنولوجيا، ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقرير «براند فاينانس جلوبال 500» لعام 2024، والذي أشاد بأدائها الاستثنائي في زيادة قيمة محفظة علاماتها التجارية إلى 17 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس ثقةَ المستثمرين والشركاء في «إي آند»، التي حصلت أيضًا على لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم لعام 2024، برصيد نقاط 89.4 من 100 على مؤشر BSI مع التصنيف الريادي AAA. وتقديرًا لجهود المجموعة في تعزيز بيئة العمل الإيجابية والداعمة والمحفزة لموظفيها، حصلت «إي آند» على شهادة «أفضل بيئة للعمل» من مؤسسة Great Place to Work.

وعلى صعيد أبرز الشَّرَاكات الاستراتيجية، قامت «إي آند» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالتعاون على إنشاء أكبر شبكة لاسلكية خاصة للجيل الخامس في قطاع الطاقة، وذلك بهدف توفير سرعات فائقة وقدرة هائلة لنقل البيانات على مساحة 11000 كيلومتر مربع، مما يتيح لحلول أدنوك القائمة على الذكاء الاصطناعي الوصولَ إلى عملياتها البرية والبحرية البعيدة، وتُعَدُّ هذه الشراكة بين «إي آند» وأدنوك نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التقدم التقني ودفع عجلة الابتكار.

وتعاونت «إي آند» مع «فودافون» لتمكين المشغِّلين الإقليميين والدولين من تطبيق حلول الاتصال الصوتي المُدَارَة، ودعم متطلبات حركة المرور الصوتية الدولية. وتعاونت المجموعة أيضًا مع «ديل تكنولوجيز» لدعم شبكات «إي آند» للهاتف المتحرك في تحوُّلها إلى التقنيات المفتوحة. وفي الإطار ذاته أيضًا، وقَّعت «إي آند» اتفاقيةً مع هواوي للتعاون على تطوير شبكات صديقة للبيئة وموفِّرة للطاقة في دولة الإمارات.

وبهدف الارتقاء في خدمة العملاء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أعلنت «إي آند» وشركاؤها في التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات عن مشروع مشترك لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الخاصة بشركات الاتصالات.

وفي إطار جهودها لتحقيق المزيد من الترابط الرقمي، حقَّقت وحدة خدمات المشغِّلين في «إي آند» إنجازاتٍ استثنائيةً في مجال تسريع حلول الاتصال، من خلال إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الكابلات البحرية، ومن المقرَّر أن تعمل الوحدة على إرساء الكابل البحري «أفريقيا 2»، ليكون أطول الكابلات البحرية التي تمرُّ في دولة الإمارات، وتُعَدُّ هذه الخطوة قفزةً هائلة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزًا عالميًّا للتواصل الرقمي، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية والابتكار.

وواصلت «إي آند» مسيرتَها الرائدة بتوقيعِها شراكةً استراتيجية مع مجموعة «Ooredoo» في إطار نظام كابل بوابة الخليج (GGC-1)، الذي يربط مراكز البيانات في كلٍّ من أبوظبي والدوحة؛ بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات، كما أطلقت وحدة خدمات المشغِّلين في «إي آند» خدمةَ «الاتصال الذكي» الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تقدِّم حلولًا مبتكرة للشركات وبما يساعدها على تعزيز كفاءة الاتصالات وتقليل التكاليف.

وشكَّلت «إي آند» مع شركة «المصرية للاتصالات» وشركة «تيلين» الإندونيسية اتحادًا لتطوير مشروع الكابل البحري ICE IV، والذي يهدف إلى الربط بسلاسة بين جنوب شرق آسيا وصولًا إلى الشرق الأوسط. ووسَّعت «إي آند» شبكةَ مركز بياناتها «SmartHub» من الفئة Tier3 لتصل إلى أبوظبي، ما يوفِّر بنية تحتية متطورة تدعم المنظومة الرقمية في المنطقة بأكملها.

إي آند الإمارات

واصلت «إي آند الإمارات» تعزيزَ ريادتها في مجال تقنية الجيل الخامس، وحققت إنجازًا تاريخيًّا بتسجيل أعلى سرعة لنقل البيانات في العالم عَبْرَ شبكتها للجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت 30.5 جيجابت في الثانية، الأمر الذي يعزِّز من مكانة الدولة باعتبارها مركزًا عالميًّا للابتكار الرقمي، ويُرَسِّخُ ريادتَها في تقنيات الجيل الخامس.

وفي إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بقدرات شبكاتها وتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها، أحرزت «إي آند الإمارات» إنجازًا مهمًّا في قطاع الاتصالات على صعيد الشرق الأوسط مع نجاح أول تطبيق لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت، الأمر الذي يُتيح مستقبلًا سرعات اتصال فائقة عبْر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة.

وفي خطوة أخرى تؤكِّد التزامها بتطوير شبكات الجيل الخامس، أصدرت «إي آند الإمارات» تقريرًا شاملًا يسلِّط الضوء على إمكانيات شبكة الجيل الخامس وقدراتها الهائلة على دفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات، وتوفير بِنْيَةٍ تحتية متطورة تدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل رقمي مزدهر.

كما واصلت «إي آند» مسيرتَها الرائدة في نشر الألياف الضوئية إلى المنازل في دولة الإمارات، لتلعب المجموعة دورًا استراتيجيًّا في مسيرة التنمية الرقمية للدولة، والتي تُتيح للمنازل والشركات الاستفادةَ من أحدث خدمات الإنترنت فائقة السرعة، ما يعزِّز الإنتاجية ويُثري تجارب العملاء. وقد وصل معدل انتشار الألياف الضوئية في الدولة إلى 99.3%.

وإدراكاً منها لأهمية الابتكار في قطاع الاتصالات، تعاونت «إي آند الإمارات» مع شركة «كورنينغ إنكوربوريتد»؛ لتوفير خدمة الألياف الضوئية لليخوت (FTTY) في مرسى ياس بأبو ظبي، ويقدِّم هذا التعاون حلولَ اتصالٍ متقدمةً لليخوت باستخدام كابلات الألياف الضوئية المتطورة مما يُتيح إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت على متن اليخوت في المرسى.

وحرصت «إي آند الإمارات» على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها الريادية في مجال الاتصالات والابتكار، ومن أبرز تلك الشراكات تعاونها مع نوكيا لعرض تقنية تقسيم الشبكة متعددة الوصول (Multi-Access Edge Slicing) لأول مرة على الشبكة، وتوسيع شراكتها مع «أوراكل» لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا التعاون نشرَ مجموعات وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 GPU.

وأصبحت «إي آند الإمارات» أول شركة خارج أميركا الشمالية تنشر حلول Microsoft's Azure Operator Nexus وAzure Operator 5G Core، كما تعاونت الشركة مع أمازون ويب سيرفيسز للارتقاء بتجارب عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واتَّخَذَتْ «إي آند الإمارات» خطوة مهمة نحو تعزيز الاتصالات الدولية من خلال انضمامها كأول مشغِّل لخدمة الاتصال المباشر بالأجهزة (D2D) التي طورتها شركة الياه سات، وتُتيح هذه الشراكة الرائدة للمستخدمين الاستفادةَ من مزايا الاتصالات الفضائية عَبْرَ هواتفهم الذكية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل في جميع أنحاء العالم.

وتعاونت «إي آند الإمارات» مع مجموعة «مالتي ليفل جروب» (MLG) في شراكة استراتيجية تهدف إلى دفع الابتكار في مجال الطيران، من خلال تطوير تقنيات رائدة للطائرات والطائرات دون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL)، وتستفيد هذه الشراكة من شبكة الجيل الخامس العالمية المتطورة لـ«إي آند الإمارات» وخبرتها الرقمية الواسعة؛ لتقديم حلول متكاملة تُسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطيران.

وفي إنجازٍ يجسِّد التزامَ «إي آند الإمارات» الراسخ بتقديم خدمات متميزة لعملائها، وتعزيز مكانتها بصفتها رائدةً في مجال الابتكار، وتوسيع نطاق وصولها في السوق، افتتحت فرعًا ثانيًا لمتجرها الذكي «EASE» في دبي مول، وهو متجر الاتصالات الذاتي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقد صُمِّمَ المتجرُ باستخدام أحدث التقنيات الرائدة لمساعدة العملاء في الحصول على الخدمات بكل سرعة وسلاسة.

ونجحت «إي آند الإمارات» في تطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، مما أدى إلى انخفاض عدد المكالمات المتعلقة بالمشاكل الفنية بنسبة تزيد عن 30 بالمئة وانخفاض عدد زيارات الفنيين بنسبة 40 بالمئة.

وفي إطار دعمها لقطاع الأعمال الإماراتي، أبرمت «إي آند الإمارات» شراكةً استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ لتمكين نموِّ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الإمارة، وتستفيد هذه الشركات من خبرات «إي آند الإمارات» الواسعة في مجال التقنيات الرقمية، ما يمهِّد الطريق أمامها لرحلة سلسة نحو التحول الرقمي.

وتأكيدًا لدعمها لقطاعَ الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت «إي آند الإمارات» عن توفيرها لبرنامج «كوبايلوت» (Copilot) لأنظمة Microsoft 365، وهو أداة ذكاء اصطناعي متطورة تتكامل مع مجموعة من تطبيقات Microsoft 365، وتعزِّز الإنتاجية والإبداع وكفاءة سير العمل، بالإضافة إلى تحسين مستويات خصوصية البيانات وأمان خدمات مايكروسوفت السحابية.

وأطلقت «إي آند الإمارات» جوائزَ الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وتُعَدُّ هذه الجوائز منصةً رائدة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مسيرتها نحو النمو والازدهار.

كما أطلقت الشركة كذلك خاصية Wider Web لتصفُّح الإنترنت للهاتف المتحرك المخصصة لتلبية احتياجات المستخدمين من المصابين بطيف التَّوَحُّد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التَّوَحُّد، من خلال تقديم تجربة تصفُّح مجانية قابلة للتخصيص وصديقة للحواس مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يُتيح تجارب تصفُّح مخصَّصة للأشخاص المصابين باضطراب طيف التَّوَحُّد.

كما عملت «إي آند الإمارات» على دعم التعليم الإلكتروني من خلال منصتها المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي «GoLearning»، وهي منصة تعليم إلكتروني تُعيد تعريفَ مفهوم التعلم ومستقبله، وتقدِّم أكثر من 10 آلاف دورة تدريبية معتمدة، تتضمن أكثر من 4000 دورة مجانية تركِّز على التنمية المهنية والشخصية، وتتيح للجميع فرصًا لا حَصْرَ لها للتعلُّم والتطور، ومن أجل ذلك، عقدت «إي آند» شراكاتٍ مع رُوَّادِ تكنولوجيا التعليم العالميين لضمان الجودة العالية للمحتوى.

وجددت مجموعة «إي آند» التزامها بأهمية التدريب وتطوير مهارات الشباب الإماراتي من خلال عقد الدورة الجديدة لمخيم البرمجة الافتراضي للعام 2024، والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والمدرسين وتزويدهم بالمهارات الفنية والرقمية الأساسية. وفي هذا السياق أيضًا، أعلنت المجموعة عن فتح باب التقديم للدفعة السادسة من برنامجها «خريجي الذكاء الاصطناعي»، والتي ستنطلق في سبتمبر 2024.

وتقديرًا لجهودها في توفير بيئة عمل داعمة للموظفين، حقّقت «إي آند الإمارات» لقبَ أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالميًّا، وفقًا لتقرير «براند فاينانس» الأول لأفضل جهات العمل في العالم للعام 2024، مُحَقِّقَةً إنجازًا مهمًّا يُضاف إلى سجلِّها الحافل بالإنجازات.

إي آند لايف

واصلت شركة «إي آند لايف»، تبنِّي رؤيتها المتمثلة في تبسيط الخدمات؛ حيث قامت بتحديث تطبيق «e& money» الذي أصبح تطبيق التكنولوجيا المالية الأول في دولة الإمارات من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًّا. ويتميز تطبيق e& money 2.0 بدعمه الكامل للغة العربية.

وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت «إي آند لايف» نموًّا كبيراً في إيراداتها، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على حلولها الرقمية ومنتجاتها وخدماتها المتقدمة، كما وسَّعت الشركة نطاق وجودها من خلال دخول أسواق جديدة، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.

وواصلت «evision»، ذراع بث المحتوى الإعلامي والترفيهي في شركة «إي آند لايف»، تعزيزَ وتطوير مكتبة المحتوى الخاصة بها؛ لتلبية المتطلبات المتنوعة لجمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجَّلت «evision» خلال النصف الأول من 2024 نموًّا كبيرًا في عدد المستخدمين تَجَاوَزَ الرقم القياسي الذي سبق تسجيله، والبالغ 5.5 مليون مستخدم، وذلك بفضل النجاح اللافت الذي حقَّقته منصة «ستارز أون»، منصة البث المدعومة بالإعلانات التابعة للشركة، والتي تَّم إطلاقها العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما جرى تعزيز تجربة STARZ ON المجانية بمجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك البرامج الرياضية والعربية والتركية مع «نور بلاي» والبرامج الصينية والكورية مع «آي كيو آي واي». وأدى التعاون الاستراتيجي مع «نور بلاي» إلى توفير مجموعة فريدة من المحتوى المتميز عبر منصات «ستارزبلاي» و«eLife» و«Switch TV» وغيرها من المنصات الإلكترونية.

وعزَّزَت «evision» مكانتَها بصفتها شركة رائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من خلال توسيع تعاونها الاستراتيجي مع «ديزني ستار». وبموجب هذه الشراكة، تقدِّم «evision» أفضل محتوًى ترفيهيٍّ إلى جمهور شبه القارة الهندية، وذلك من خلال الحصول على حقوق حصرية لبث منافسات الكريكيت في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تقديمها عروضَ «Hotstar» الخاصة في المنطقة.

وفي إطار هذه الشراكات الاستراتيجية لشركة «إي آند لايف»، وقَّعت «evision» شراكةً مع «Cricbuzz» لبث منافسات ألعاب الكريكيت في منطقة الشرق الأوسط، ونجحت «evision» في التعاون مع شركتي سوني بيكتشرز وMGM أمازون في إطار خدمات الفيديو حسب الطلب، مما يشير إلى تركيزها الدائم على تقديم محتوًى ترفيهيٍّ عالي الجودة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أَبْرَمَتْ «evision» في شهر يونيو شراكةً استراتيجية مع شركة سوني بيكتشرز تليفيجن؛ بهدف تقديم محتوًى ترفيهيٍّ مميز لمشتركي منصات الفيديو حسب الطلب التابعة لشركة «evision»، والتي تشمل «ستارزبلاي» و«eLife» و«Switch TV»، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، عززت evision محفظتها الرياضية من خلال الحصول على الحقوق الحصرية لعرض مباريات UFC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إي آند إنتربرايز

واصلت شركة «إي آند إنتربرايز» دورَها الفعال بصفتها قوةً دافعة للابتكار الرقمي في عالم الأعمال، واستمرَّ تدفُّق حلولها التكنولوجية المبتكرة وخدماتها الرقمية المحسّنة من أجل مساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق أهدافها وتعزيز نموها في مختلف القطاعات، وامتدَّ التوسع العالمي لشركة «إي آند إنتربرايز» خلال النصف الأول من 2024 إلى تركيا؛ حيث استحوذت على 100% من «Glass House»، الشركة التركية الرائدة في مجال توفير الخدمات السحابية المُدَارَة واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، في خطوة مهمة من رحلة الشركة لتصبح رائدةً إقليميًّا في مجال التحول الرقمي الشامل، ولضمان الدخول والتوسع في سوقٍ محوريٍّ جديد للشركة في تركيا.

وكانت «إي آند إنتربرايز» قد اسْتَهَلَّت النصف الأول من عام 2024 بتوقيع اتفاقيتَي تعاون بارزتين مع شركة «برجيل القابضة»؛ لدعم قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ويشمل هذا التعاون إطلاقَ مشروع رائد لخدمات التَّطْبِيبِ عن بُعْد، وذلك بهدف إعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها، ويقدِّم هذا التعاون نَهْجًا جديدًا للرعاية الصحية يركِّز على تعزيز حلول الرعاية الصحية المُسْتَدَامَة وكفاءتها وإمكانية الوصول إليها.

وعقدت «إي آند إنتربرايز» أيضًا شراكةً مع مؤسسة «Fils»؛ بهدف تأسيس نموذج جديد مُسْتَدَام للمدفوعات الرقمية، لتُتيح للشركات في الدولة تَبَادُلَ المعلومات بدِقَّة مع عملائها، بما في ذلك حجم الانبعاثات الكربونية لكل معاملة، وخيار استبدالها بطرق أكثر مَوْثُوقِيَّة.

وبفضل تعاونها مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي (ADSSA)، طوَّرت «إي آند إنتربرايز» نظام إدارة «الزيارات والمقابلات المنزلية»، في مبادرة تشكِّل علامة فارقة في مساعي الهيئة المستمرة لدفع التحول الرقمي؛ بهدف تعزيز كفاءة وتأثير خدمات الدعم الاجتماعي للعائلات ذات الدخل المحدود في أبوظبي.

وواصلت «إي آند إنتربرايز» جهودَها لدعم الابتكار الرقمي في منطقة الخليج من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة؛ حيث تعاونت مع شركة «SAS» العالمية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة وتحليلات بيانات مُبتكرة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في شراكة تهدف إلى تمكين الشركات من مختلف القطاعات من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات لتحسين عملياتها واتخاذ قرارات أفضل، كما وقَّعت «إي آند إنتربرايز» اتفاقيةً مع النيابة العامة في دبي لتنفيذ نظام رقمي مركزي للتحقيق والتقاضي عن بُعد، والذي يُعَدُّ الأول من نوعه في العالم.

كما عزَّزت «إي آند إنتربرايز» التزامَها بتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، من خلال شراكة استراتيجية مع مركز الملك عبد الله المالي ومؤسسة البيانات الدولية، والتي تركِّز على استكشاف المشهد الرقمي الحالي في المملكة، واستثمارات «إي آند إنتربرايز» في المنطقة، ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما افتتحت «إي آند إنتربرايز» مركزًا جديدًا للاتصال وتجربة العملاء في مدينة الرياض، وهو مجهَّز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، ويهدف إلى تقديم خدمات استثنائية للعملاء، كما يساهم المركز الجديد في خلق أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة على مختلف المستويات، من بينها وظائف إدارية وفنية وتقنية.

ومن أجل تعزيز الإقبال على خيارات الدفع الرقمية والآمنة لمختلف الشركات والمؤسسات، عقدت «إي آند إنتربرايز» شراكَتَها الاستراتيجية مع المحفظة الإلكترونية Payit من بنك أبوظبي الأول؛ وذلك بهدف تطوير عمليات الدفع الرقمي. وترتكز هذه الشراكة على توفير خدمة PaaS الخاصة بـ«إي آند إنتربرايز»، وتهدف إلى زيادة معدلات الاعتماد على عمليات الدفع الرقمي؛ لتستطيع الشركات من خلال المحفظة الإلكترونية Payit أن تقدِّم لمتعامليها تجربةَ دفعٍ سهلةً وآمنة.

وفي إطار التزامها بتوسيع نطاق حلولها المبتكرة، أعلنت «إي آند إنتربرايز» عن إطلاق الهُوِيَّة التجارية الجديدة «هايفن»، والمعروفة سابقاً باسم UAE Trade Connect، وهي منصة تجارية رقمية رائدة مبنية على تقنية البلوك تشين، وتهدف إلى تبسيط التجارة في المنطقة وتسهيلها، وقد نجحت المنصة في عام 2023 في تقييم معاملات تزيد قيمتها عن 116 مليار درهم، بما يُمَثِّل نموًّا سنويًّا مذهلًا لمعاملاتها بنسبة 70%، لتجسِّد بذلك ملاذًا آمنًا وموثوقًا للتبادل التجاري الرقمي.

ورحبت «هايفن» بثلاثة أعضاء جدد إلى تحالفها من ضمنهم مصرف الشارقة الإسلامي الذي أصبح المصرف الرابع عشر الذي ينضم إلى تحالف المنصة. وتضم «هايفن» حالياً 18 عضواً بما في ذلك البنوك التجارية والبنوك الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية. وحصلت «هايفن» على شهادة الآيزو/ IEC 27001:2022.

كما أطلقت «إي آند إنتربرايز»، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، سلسلةَ مراكز الخدمات الرقمية «حياكم» المبتكرة، وذلك بهدف تعزيز خدمة العملاء في قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات.

إي آند إنترناشيونال

واصلت «إي آند إنترناشيونال» استثماراتها في تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق خدماتها، وتوسيع نطاق برنامج شركاء الشبكة، الذي يهدف إلى تعزيز الفائدة والنمو المتبادل ليشمل المشغِّلين الآخرين؛ سعيًا منها لريادة التحوُّل الرقمي في المنطقة والعالم،

وقد شهد النصف الأول من عام 2024 تحقيقَ خطوات كبيرة في هذا المجال، كان من أبرزها برنامج «Partner Market» المتميز من «إي آند إنترناشيونال»؛ والذي يسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في أوزبكستان، حيث يُعَدُّ هذا البرنامج منصة مبتكرة تُتِيح للشركات الشريكة الاستفادةَ من خبرات «إي آند إنترناشيونال» الواسعة وحلولها المتطورة لتطوير أعمالها ودفع الابتكارات في مختلف القطاعات.

ونجحت «PTCL» في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) في باكستان، ويُعَدُّ تصدُّر هذه الشركة للمشهد في هذا القطاع الحيوي شهادةً على بِنْيَتِهَا التَّحْتِيَّة القوية وخدماتها المبتكرة، كما تمكنت شركة «PTCL» من تعزيز مكانتها بصفتها مزودًا موثوقًا للاتصال بالإنترنت عالي السرعة، من خلال إعطاء الأولوية لنشر تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة وتطبيقها بما يزيد من نَفْع العملاء ويعزِّز تجربتهم.

من جهة أخرى، أطلقت شركة PTCL تطبيق UPTCL الذي يدمج PTCL وUfone وFlash Fiber في تطبيق واحد. التطبيق هو الأول من نوعه في باكستان الذي يعمل كمنصة رقمية موحدة لجميع عملاء الاتصالات اللاسلكية والثابتة وتسمح لهم إدارة اتصالهم مع الشبكة وملفاتهم الشخصية ومدفوعاتهم.

بدورها أطلقت «إي آند - مصر» خدمة «إي آند نيو» بالتعاون مع بنك المشرق لتصبح أول شركة تقدم خدمات مصرفية رقمية في مصر. وحازت «إي آند - مصر» على «جائزة التميز في الأعمال - مصر 2024»، كما نالت تقديرًا خاصًا لتميزها في مجال الثقافة.

واستحوذت اتصالات أفغانستان على 15 ميجاهرتز من الطيف الترددي في النطاقين 1800 و2600، أكبر طيف ترددي في السوق.

إي آند كابيتال

حققت «إي آند كابيتال»، ذراع الاستثمار المالي في «إي آند»، إنجازًا مهمًّا لتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط. فقد استثمرت ما يقرب من 150 مليون دولار أميركي في شركات ناشئة تعمل على تشكيل مستقبل التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

تتنوع استثمارات «إي آند كابيتال» في العديد من القطاعات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصحية والاتصالات والترفيه، مما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق خدماتها. وتشمل استثمارات «إي آند كابيتال» الرئيسية شركة «أيكيجاي لابس» وهي شركة رائدة ملتزمة بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات المجدولة لتمكين كافة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركةAiralo، الشركة الرائدة عالمياً في مجال شرائح SIM الإلكترونية للسفر؛ وشركة Traydstream، وهي منصة لرقمنة وأتمتة قطاع التمويل التجاري على مستوى العالم.