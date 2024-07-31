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اقتصاد

"سند" و "إيرباص" توقعان اتفاقية شراكة لصيانة محركات الطائرات

"سند" و "إيرباص" توقعان اتفاقية شراكة لصيانة محركات الطائرات
31 يوليو 2024 21:38

هامبشاير (وام)
أبرمت مجموعة سند اتفاقية شراكة مع شركة "إيرباص"، على هامش مشاركتها في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024 الذي عقد مؤخرا في هامبشاير بالمملكة المتحدة.
وقع الاتفاقية، بحضور إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، كل من عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط .

وتشمل اتفاقية الشراكة الجديدة تقديم "سند" خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات طائرات "إيرباص" أحادية الممرّ، مثل A320 وA321، والطائرات عريضة البدن؛ مثل A330، وتتضمن طرازات المحركات المشمولة بالاتفاقية محرّكات؛ "ترنت 700" من "رولز رويس"، ومحرّكات V2500-A5 من "إنترناشيونال آيرو إنجنز"، ومحرّكات "ليب - 1 إيه" من "سي إف إم". وسيفتح انضمام "إيرباص" إلى قائمة عملاء شركة "سند" آفاقاً جديدة لنموّ الشركة وتطورّها، بما ينعكس أثره في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للطيران، سواء على المدى القريب أو البعيد.

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وأكد إسماعيل علي عبد الله، أن الشراكة الجديدة مع "إيرباص" تأتي استكمالاً لعقود من التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة مع كبرى الشركات العالمية المؤثرة في قطاع صناعة الطيران، وهي نابعة من الثقة العالمية المتزايدة بقدرات "سند" وإمكانياتها الهندسية والتقنية والفنية التي تؤهلها بجدارة للتأثير في قطاع الطيران عالمياً، انطلاقاً من موقعها في أبوظبي.

وأعرب منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند عن الفخر بالشراكة مع "إيرباص"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام سند بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة بمستوى عالمي، وترسّخ مكانتها كشركة رائدة وشريك موثوق في قطاع الطيران.

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