مصطفى عبد العظيم(أبوظبي)

بعد عملية بحث شاملة وموسعة أجراها مجلس إدارة شركة بوينج الأميركية على مدار الأشهر الماضية لاختيار رئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لديف كالهون الذي أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن نيته في مغادرة الشركة، بعد أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي منذ يناير 2020، أعلن المجلس اختياره لكيلي أورتبيرج لتولي المنصب وقيادة الشركة التي تضم أكثر من 170 ألف موظف في هذه المرحلة المهمة في تاريخ بوينج.

وستكون المهمة الأولى للرئيس التنفيذي الجديد العمل مع إدارة الطيران الفيدرالية لمساعدة شركة بوينج في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة إنتاج طائرات ماكس، والموافقة على توريد الطراز الجديد من طائرات 777 إكس والتعامل مع مشاكل سلسلة التوريد التي تعوق الإنتاج.

وعكست الأرباح الفصلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً نطاق التحديات التي تواجهها شركة بوينج، حيث بلغت الخسارة المعلنة 1.44 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بخسارة 149 مليون دولار في العام السابق. ومنذ بداية عام 2019، خسرت بوينج أكثر من 25 مليار دولار.

من هو كيلي أورتبيرج الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينج الأميركية؟



وانخفضت الإيرادات بنسبة 15% إلى 16.87 مليار دولار، وهو ما يقل عن متوسط توقعات وول ستريت البالغة 17.35 مليار دولار. وتكبد قسم الطائرات التجارية خسارة تشغيلية بلغت 715 مليون دولار، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 32% مع قيام بوينج بتسليم عدد أقل من طائرات الركاب لشركات الطيران – 92 طائرة، مقارنة بـ 136 طائرة قبل عام.

ويجلب أورتبيرج البالغ من العمر 64 عاماً، إلى منصبه الجديد ما يزيد عن 35 عاماً من الخبرة في قيادة قطاع الطيران.

بدأ أورتبيرج الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة أيوا حياته المهنية عام 1983 كمهندس في شركة Texas Instruments، ثم انضم إلى شركة Rockwell Collins في عام 1987 كمدير برامج وشغل مناصب قيادية تزايدت بأهميتها في الشركة قبل أن يصبح رئيساً ومديراً تنفيذياً لها في عام 2013.

وبعد خمس سنوات من قيادة شركة Rockwell Collins، أدار عملية تكامل الشركة مع United Technologies وRTX حتى مغادرته RTX في عام 2021.

كما شغل عدداً من المناصب القيادية المهمة في القطاع، شملت العمل في مجلس إدارة RTX.

ويعمل أورتبيرج كعضو في مجلس إدارة شركة Aptiv PLC، وهي شركة تقنية عالمية ورائدة في مجال هندسة أنظمة المركبات. وهو الرئيس السابق لتجمع صناعات الطيران والفضاء (AIA).