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اقتصاد

ميناء جبل علي يستقبل سفينة «مين جيانغ كو» التابعة لشركة «كوسكو»

ميناء جبل يستقبل سفينة «مين جيانغ كو» التابعة لشركة «كوسكو»
1 أغسطس 2024 19:50

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في ميناء جبل علي ولأول مرة الناقلة «مين جيانغ كاو» التابعة لشركة كوسكو للشحن البحري، والتي تعد أحدث ناقلات الشركة وأكثرها تطوراً.
رست السفينة «مين جيانغ كاو»، والتي تعمل بالوقود المزدوج بالغاز الطبيعي المسال (LNG) وتعد واحدة من أكبر سفن نقل المركبات في العالم بسعة 7500 مركبة، في ميناء جبل علي في رحلتها الأولى من شنغهاي، وعلى متنها 4800 مركبة.
وتنضم السفينة «مين جيانغ كاو» إلى أسطول كوسكو الجديد والمبتكر لنقل المركبات، والذي يضم أيضاً السفينة الشقيقة «لياو هي كاو». 
وقد صُمم هذا الأسطول باستخدام تقنيات متعددة وصديقة للبيئة بهدف تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على استهلاك الطاقة.وقد جرى استقبال السفينة في ميناء جبل علي بحفل خاص حضره تشانغ يى مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، إلى جانب قيادات من شركة كوسكو للشحن البحري وموانئ دبي العالمية.
وقال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «نحن فخورون بكوننا أول ميناء في المنطقة يستقبل سفينة كوسكو التي تعمل بالوقود المزدوج،»مين جيانغ كاو«. تجسد هذه السفينة طليعة النقل البحري المستدام، وتعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاعنا في سعينا الدؤوب نحو إزالة الكربون من سلاسل التوريد العالمية وانطلاقاً من مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السيارات، فإننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع كوسكو، ونأمل أن نستقبل»مين جيانغ كاو«وأخواتها مراراً وتكراراً في المستقبل».
تتميز السفينة بضمها 13 طابقاً، بما في ذلك أربعة طوابق قابلة للحركة، مما يسمح لها باستيعاب مجموعة متنوعة من المركبات مثل السيارات والشاحنات والمعدات الهندسية ذاتية الدفع.
وأضاف تشانغ تشي، نائب المدير العام لشركة كوسكو للشحن المتخصص: «يسرنا أن نرى»مين جيانغ كو«ترسو للمرة الأولى في ميناء جبل علي، المركز الرائد لتجارة السيارات في المنطقة وباعتبارها أكبر سفينة نقل بضائع مدحرجة في أسطولنا، فإن»مين جيانغ كو«تعزز بشكل كبير قدرتنا على نقل المركبات بكفاءة عالية، مع التزامنا الراسخ بالممارسات البحرية المستدامة. ومن خلال اعتمادنا على تكنولوجيا الوقود المزدوج بالغاز الطبيعي المسال (LNG)وغيرها من الحلول الصديقة للبيئة، فإننا نسهم بشكل ملموس في تقليل بصمتنا البيئية ولا شك أن شراكتنا مع»دي بي ورلد«تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستدامة والكفاءة في التجارة العالمية.»

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