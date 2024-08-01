تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون

دبي (الاتحاد) أعلنت كل من شركة «فيرتف Vertiv»، المدرجة في بورصة نيويورك، المزود لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، وشركة «جلف داتا هب (GDH) الإماراتية»، المتخصصة في حلول مراكز البيانات، عن مشروعهما المشترك في مجال حلول وخدمات مراكز البيانات، وذلك في منشأة مخصصة لتطوير بحوث التكنولوجيا الحيوية وتوليد الطاقة المتجددة في دبي.

وقدمت «فيرتف» الدعم لشركة «جلف داتا هب» في إطلاق مركز بيانات جديد، ومتطور محدد الأغراض والأهداف، في واحة دبي للسيليكون، ما يساعد في تحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة وتعزيز التميز التشغيلي.

ويعكس هذا التعاون بين الجانبين التزامهما المشترك بتطوير معايير جديدة لمؤشرات الكفاءة التشغيلية لمراكز البيانات وتعزيز معايير وممارسات الاستدامة في المنطقة، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات والأنظمة المتقدمة التي طورتها «فيرتف» في مجال وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة وحلول تخزين الطاقة والتبريد.

ومكّن إطلاق مركز البيانات في واحة دبي للسيليكون شركة «جلف داتا هب» من تحقيق مستوى عال من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تعزيز فعالية استخدام الطاقة ودعم الوظائف التشغيلية بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

وقال إيان بول، مدير القطاعات الاستراتيجية لخدمات الاستضافة المشتركة للمواقع والمشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا آسيا الوسطى في شركة «فيرتف»، أن التعاون مع شركة «جلف داتا هب» يعكس الالتزام المشترك بتدشين عصر جديد من الريادة في مجال كفاءة واستدامة مراكز البيانات في المنطقة.

ولفت إلى النجاح في تمكين الشركاء من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز التشغيلي، ووضع معايير جديدة لجودة الوظائف التشغيلية وممارسات الاستدامة المتبعة في مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، لفت هيماث محمد، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة «جلف داتا هب»، إلى مواصلة الالتزام بأعلى معايير التميز كشريك استراتيجي، في ظل التحديات الديناميكية في العصر الرقمي، من خلال توفير أحدث الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات المرونة، وتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.