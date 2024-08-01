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اقتصاد

«تيرنويل»: بدء حفر أول بئر في منطقة الظفرة

أرشيفية
2 أغسطس 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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استهلت شركة «تيرنويل» «Turnwell» التابعة لأدنوك للحفر عملياتها في حفر أول بئر في منطقة الظفرة لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة في أبوظبي، ما يعُد بداية لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة صناعة النفط بأبوظبي.
وأسست أدنوك للحفر شركة «Turnwell» في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة، بهدف استكشاف وتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية، وخلق قيمة مستدامة في مجال إنتاج الطاقة دعماً لهدف أدنوك المتمثل في زيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة.
وتقدر احتياطات مصادر الطاقة غير التقليدية (مصطلح يشير إلى احتياطات النفط والغاز التي يتطلب استكشافها واستخراجها تقنيات متطورة بسبب نوعية المكامن التي تحتضنها) في الإمارة بـ 220 مليار برميل من النفط، و460 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتكفي احتياطات الغاز وحدها استهلاك 180 عاماً، وفقاً لمعدل الاستهلاك السنوي في الإمارات.
وقال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، نائب رئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر: «يمثل تأسيس شركة Turnwell وبداية عملياتها في استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية، إعلاناً لمرحلة جديدة في مسيرة صناعة الطاقة في أبوظبي».
وأضاف: «أسسنا شركة رائدة توظف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الهائلة في دولة الإمارات».

أدنوك للحفر
شركة أدنوك للحفر
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