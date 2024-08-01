«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع «الرقابة المالية» بدول «بريكس»

أبوظبي (وام)

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، في فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول مجموعة «بريكس» الذي انعقد في روسيا خلال الفترة من 30 وحتى 31 يوليو الماضي.

عقد الاجتماع الذي نظمته غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي تحت عنوان «الرقابة على أهداف التنمية المستدامة»، حيث ناقش الحضور مجموعة من الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات الرقابة والدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في دعم أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، بالإضافة إلى خطة العمل المشتركة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول مجموعة بريكس للفترة 202٦-202٥.

وعلى هامش الاجتماع، اشترك وفد جهاز الإمارات للمحاسبة في حلقة نقاشية بعنوان «دور الأجهزة العليا للرقابة في الارتقاء بمعايير النزاهة من خلال تعزيز تدابير مكافحة الفساد»، وتناولت الجلسة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل كيفية تطبيق الآليات والأدوات المتقدمة لإجراء عمليات التدقيق والمحاسبة، واعتماد منهجية عالية الكفاءة لتحديد أركان الفساد.