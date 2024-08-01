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اقتصاد

293 مليون درهم لإنشاء مصنع «أوزون للأدوية» في «دبي الصناعية»

ثاني الزيودي وسعود أبو الشوارب وعمر السويدي عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
2 أغسطس 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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وقعت شركة «أوزون للأدوية» اتفاقية مساطحة، لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة التابعة لمجموعة تيكوم، بمساحة إجمالية تبلغ 150 ألفاً و700 قدم مربع، بقيمة إجمالية 293 مليون درهم، وذلك على مرحلتين تمهيداً لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية كاملة خلال العام المقبل.
حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية المساطحة لإنشاء مصنع الأدوية الجديد، والذي أقيم على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» بمدينة إيكاترينبرج الروسية.
وقع الاتفاقية كل من سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، والدكتور مصطفى خلف المدير العام لشركة «أوزون للأدوية».
وأكد أبو الشوارب، أن تصنيع الأدوية محلياً، يسهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33. 

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ثاني الزيودي
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