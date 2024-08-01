3.9 مليار درهم إيرادات «فيرتيغلوب» في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 3.84 مليار درهم «1.048 مليون دولار» والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 378 مليون دولار فيما بلغ صافي الربح المعدل 134 مليون دولار والتدفقات النقدية الحرة 225 مليون دولار كما أعلنت الشركة عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 496 مليون دولار الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 15 مليون دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي واستقرار أسعار الحبوب في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، تأثرت أسعار النيتروجين بتباطؤ الطلب والتحفظ في عمليات الشراء، وانخفاض واردات اليوريا من الهند، والتي تم تعويضها جزئياً بسبب حدوث اضطرابات في إمدادات السوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني.