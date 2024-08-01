1.56 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدفقت سيولة إجمالية للتداولات في أسواق الأسهم المحلية بلغت قيمتها 1.56 مليار درهم، ساعدت أسواق المال للتماسك في المنطقة «الخضراء» خلال تداولات الأمس.

وأغلقت أسواق الأسهم المحلية في كل من «أبوظبي» و«دبي» على ارتفاع بلغت نسبته 0.3% في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي ارتفع إلى مستوى 9367 نقطة، كما أغلق أيضاً المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.28% عند مستوى 4280 نقطة.

وتفصيلاً، شهدت جلسة التداول في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 18 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 250.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار درهم، وسجلت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 35 شركة، مقابل تراجع أسعار 28 شركة، فيما أغلقت 50 شركة على استقرار دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها يوم أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 5 مليارات درهم لتصل إلى 2.845 تريليون درهم مقارنة مع 2.84 تريليون درهم أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال الجلسة أمس سجلت نحو 11 مليون درهم صافي شراء، ما يشير إلى استمرار ضخ المستثمرين الأجانب مزيداً من السيولة في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 490 مليون درهم درهم بتنفيذ 10.7 ألف صفقة توزعت على 268 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4280 نقطة بارتفاع وقدره 11.84 نقطة يعادل +0.28% فوق مستوى إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع 26 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 3 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو مليار درهم لتبلغ 719 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 124 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 107 ملايين درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 25.9 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 34 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 14.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 34 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 165 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.7% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 176 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي بيع.