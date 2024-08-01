انتعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي خلال النصف الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست تقارير صدرت أمس، عن مركز «الإحصاء – أبوظبي» انتعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي خاصة العقارات والفنادق ومواد البناء، مع تراجع معدلات التضخم لأسعار عدد من الفئات الرئيسية حيث ارتفعت الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 %، ما يظهر زيادة الطلب الحقيقي في ظل النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.

إلى ذلك، نمت إيرادات فنادق أبوظبي بنسبة 25.2 % في مايو الماضي على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 17.4 % خلال تلك الفترة، كما تراجعت معدلات التضخم في أسعار مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والإسمنت والبلاط والرخام وليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.1 % في الربع الثاني من العام الحالي، ما يثبت السيطرة على التضخم دون المعدلات المستهدفة.



أسعار الإيجارات

وعن الرقم القياسي السنوي لأسعار الإيجارات السكنية للعقود الموثقة لإمارة أبوظبي فأظهر تقرير «مركز الإحصاء - أبوظبي» ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ 96.6 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة بـ 94.8 نقطة في عام 2023، و94.7 نقطة في عام 2022.

وكشف التقرير عن ارتفاع الإيجارات السكنية في منطقة أبوظبي بنسبة 1.35% خلال النصف الأول من 2024 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 95.9 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 97.2 نقطة في يونيو الماضي، وارتفعت الإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 1.25% خلال النصف الأول من 2024 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 95.9 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 97.1 نقطة في يونيو الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاع الإيجارات السكنية في منطقة الظفرة بنسبة 1.13% خلال النصف الأول من 2024 بعد أن سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات 97.3 نقطة في ديسمبر ثم ارتفع إلى 98.4 نقطة في يونيو الماضي.



أسعار الفنادق

وأظهر تقرير لمركز «الإحصاء أبوظبي» نمو الرقم القياسي لأسعار فنادق أبوظبي (المتوسط المرجح لتغير الأسعار) في شهر مايو الماضي بنسبة 17.4% مقارنة بشهر مايو 2023 حيث زاد الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 18.3% والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 16.8%، فيما زاد الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق 3 نجوم بنسبة 14.7%، منوهاً بأنه فيما يخص الرقم القياسي لأسعار الغرف الفندقية حسب فئات الغرف فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الغرف الفندقية الفاخرة «ديلوكس» بنسبة 14.5% في مايو 2024 مقارنة بمايو 2023، وزاد متوسط أسعار الغرف المتفوقة «سوبريور» بنسبة 16.2%، وارتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية القياسية «ستاندرد» بنسبة 11.6%، في حين زاد متوسط أسعار الشقق الفندقية بنسبة 14.7% أيضاً.

وأكد تقرير «الرقم القياسي لأسعار الفنادق مايو 2024» الصادر عن «مركز الإحصاء - أبوظبي» أن الرقم القياسي للنمو في إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية (إيرادات الفنادق من جميع عملياتها بما في ذلك رسوم الخدمة والضرائب) قد زاد بنسبة 25.2% في مايو الماضي (على أساس سنوي) حيث نمت إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 26.8% والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 18.4%، فيما زادت إيرادات المبيت في الفنادق 3 نجوم بنسبة 34.8%، لافتاً إلى أنه فيما يخص الرقم القياسي لإيرادات الغرف الفندقية حسب فئات الغرف فقد أكدت بيانات «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» زيادة إيرادات الغرف الفندقية الفاخرة «ديلوكس» بنسبة 21.3% في مايو 2024 مقارنة بمايو 2023، وزيادة إيرادات الغرف المتفوقة «سوبريور» بنسبة 22.6%، وارتفاع إيرادات الغرف الفندقية القياسية «ستاندرد» بنسبة 10.8%، في حين زادت إيرادات الشقق الفندقية بنسبة 20.8% أيضاً.



مواد البناء

وفيما يخص التغير الشهري في متوسطات أسعار البناء خلال شهر يونيو أوضح تقرير إحصاءات أسعار مواد البناء لشهر يونيو 2024، تراجعت أسعار كل من الإسمنت بنسبة 1%، والحديد 3.6%، والخشب 0.3%، والأسقف المستعارة بنسبة 3.1%، وكابلات الكهرباء بنسبة 3.2%، وأسلاك المباني بنسبة 5.8%، وتراجعت أسعار أسلاك الأبراج السكنية بنسبة 4.6% خلال شهر يونيو، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأصباغ بنسبة 6.2%، والخرسانة 0.8%، والطابوق 0.8%، البلاط والرخام بنسبة 1.3%، في حين لم تشهد الرمل والبحص، والحجر الطبيعي، والمواد العازلة أية تغيرات خلال شهر يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار عدد من مواد البناء خلال شهر يونيو مقارنة بمتوسط الأسعار في العام السابق وأهمها انخفاض أسعار الإسمنت بنسبة 6.2%، والحديد 6.2%، والبحص والرمل بنسبة 0.6%، والخشب 10.5%، ومواد التسقيف بنسبة 11.4%، والمواد العازلة بنسبة 6.2%، والبلاط والرخام 11.1%، والأسقف المستعارة بنسبة 7.7%، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مواد بناء أخرى في شهر يونيو مقارنة بالعام السابق، ومنها الخرسانة بنسبة 1.2%، والطابوق 20.5%، والحجر الطبيعي بنسبة 2.5%، والأصباغ بنسبة 4.9%، وكابلات الكهرباء بنسبة 7.4%.



أسعار المستهلك

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن مركز «إحصاء- أبوظبي» إلى 106.3 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ10.1 نقطة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 1.1%، حسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن الربع الثاني لعام 2024، والذي أكد انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنسبة للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت إلى 98.3 نقطة، مقابل 99.1 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.8%، مع انخفاض الرقم القياسي لأسعار الاتصالات بنسبة 1% إلى 99.7 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 100.6 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الخاص بالترويح والثقافة بنسبة 2.6% من 106.1 نقطة إلى 103.4 نقطة، وأيضاً انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالنسبة للمطاعم والفنادق إلى 123 نقطة، مقابل 123.2 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2%.



الصحة والتعليم

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصحة بنسبة 5.9%، كما ارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% خلال فترة المقارنة، وارتفع الرقم القياسي للتبغ بنسبة 0.8%، والملابس والأحذية بنسبة 4.5%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، فضلاً عن ارتفاع الرقم القياسي للنقل بنسبة 3.7%، وارتفاع الرقم القياسي للمستهلك الخاص بالتعليم بنسبة 1.1%، وكذا الرقم القياسي للتأمين والخدمات المالية بنسبة 4.2%، والرقم القياسي للعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتعددة بنسبة 2.1%.