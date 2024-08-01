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اقتصاد

56.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي»

سوق دبي المالي
2 أغسطس 2024 00:58

دبي (وام)

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 56 ألفاً و345 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري 2024 بنمو 85 % مقارنة بـ 22 ألفاً و707 حسابات خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة ومن بينها «باركن» و«سبينس»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 55 في المائة مقارنة بنحو 3570 حساباً جديداً في يوليو 2023.

سوق دبي المالي
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