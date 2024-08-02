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اقتصاد

18.3 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني

18.3 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني
3 أغسطس 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الاتحاد العقارية بنسبة 239% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي.
يأتي ذلك انعكاساً لزيادة إيرادات العقود بقرابة 8% إلى 128 مليون درهم مع تراجع تكلفة التمويل بنحو 78% إلى 6 ملايين درهم نتيجة إعادة هيكلة الديون طويلة الأجل مع البنوك.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 96% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 34.8 مليون درهم مقابل 17.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت الأصول الإجمالية للشركة 4.55 مليار درهم بنهاية النصف الأول مقابل 4.78 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

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