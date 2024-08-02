603 ملايين درهم أرباح «تيكوم» بنهاية يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام بنسبة 24% إلى 603 ملايين درهم، مع نمو الإيرادات بنسبة 9 %، على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم.

ويأتي هذا الأداء في أعقاب النتائج القوية التي حقّقتها مجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2024، ما يؤكد على الدور البارز الذي تضطلع به المجموعة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية رئيسة، عبر 10 مجمعات أعمال متخصصة.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «إن بيئة العمل الداعمة للشركات في دولة الإمارات ودبي تسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وبفضل الركائز الاقتصادية القوية التي نجحت دبي في ترسيخها على مرّ السنين، تواصل مجموعة تيكوم دورها البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي».

وأضاف أن النتائج المالية للمجموعة في النصف الأول من عام 2024 تعكس فعالية وكفاءة استراتيجية العمل مع الإدارة الحكيمة لرأس المال، مبيناً إقرار مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم على المساهمين، والحرص على تعزيز محفظة مجموعة تيكوم ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية وجهةً رائدةً ومفضلةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى حرص «تيكوم» على الإسهام في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وذلك في ظل تسجيل معدلات إشغال عالية على مستوى محفظة الأصول من الدرجة الأولى، والتي تركز في ست قطاعات حيوية.