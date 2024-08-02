4 مليارات درهم إيرادات «حديد الإمارات أركان» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان» أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 3.96 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 ملايين درهم.

وقدمت المجموعة أداءً مستقراً، خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت على الأسواق المحلية والصادرات، كما عانت أسواق الصلب الدولية، خلال الفترة الماضية ضغوطاً مستمرة، وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والظروف الجيوسياسية في العالم.

وحافظت المجموعة على حجم الإنتاج الإجمالي مماثلاً لمستوى الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2023، من خلال الموازنة واتباع المرونة بتحويل جزء من الصادرات الدولية إلى السوق المحلية في دولة الإمارات وبلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 3.96 مليار درهم، بانخفاض قدره 10% مقارنة بـ 4.43 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 503 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2024، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة قبل اقتطاع الضرائب 191 مليون درهم بلغ إجمالي إيرادات قسم الصلب 3.60 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققاً أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 140 مليون درهم.

كما سجل قسم مواد البناء إيرادات بلغت 353 مليون درهم، وأرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 51 مليون درهم.

عكس أداء المجموعة مرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة، حيث تمكنت المجموعة بفضل برنامج خفض التكاليف وجهود التطوير المتواصلة من تحقيق وفورات إضافية بقيمة بلغت 78 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 ، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. خلال النصف الأول من العام، قامت المجموعة بتحسين وضعها النقدي بشكل أكبر، وبنهاية النصف الأول من عام 2024، كانت المجموعة تمتلك 610 ملايين درهم نقداً مقارنة ب 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «أظهرت مجموعة حديد الإمارات أركان مرونة عالية ورؤية استراتيجية طموحة في مواجهة تحديات السوق الصعبة وكان أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 قوياً، حيث بلغت إيراداتنا 3.96 مليار درهم والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 ملايين درهم، مما يعكس التزامنا العميق بالتميز التشغيلي والابتكار المستدام وكان لمبادراتنا الرامية لتحسين التكلفة وتطوير العمليات دور محوري في تعزيز قدراتنا التنافسية وكما أبرزت إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بجهودنا الرائدة في إزالة الكربون من صناعة الصلب التزامنا الراسخ بالممارسات البيئية المستدامة ورؤيتنا لمستقبل منخفض الكربون».

وأضاف: «مع دخولنا النصف الثاني من العام، سنحرص على مراقبة تطورات السوق للحفاظ على مرونتنا وسنواصل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا لتلبية احتياجاتهم من المنتجات ذات القيمة المضافة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى ذلك، سنحافظ على التزامنا بتوريد منتجات الصلب المتميزة، والمعروفة باستدامتها ومتانتها الاستثنائية، للمشاريع البارزة في المنطقة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع شركة إيفرسينداي لتوريد عوارض الحديد الهيكلية لبناء مشروع قرية التزلج في منتجع تروجينا في مدينة نيوم السعودية».