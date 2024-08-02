205 ملايين درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الواحة كابيتال»، أمس الجمعة، تحقيق أرباح صافية عائدة للمساهمين بقيمة 205 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2024 بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي:«إن صافي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 529 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة الدخل من الرسوم ونجاح الواحة للاستثمار في استقطاب تدفقات قوية لرأس المال من أطراف ثالثة، بالإضافة إلى الأداء القوي لوحدة الاستثمارات الخاصة».

وتواصل الواحة كابيتال وضع اللمسات الأخيرة على إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة الحالية البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق في منتصف أغسطس 2024، انطلاقاً من تركيزها حالياً على إدارة ميزانيتها العمومية بحكمة، وستضمن عملية إعادة التمويل هذه قدرة الواحة كابيتال على الاستثمار في فرص النمو الناشئة خلال السنوات القادمة.

بدوره، قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «على الرغم من تحديات ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، أظهرت الشركة أداء مالياً قوياً في النصف الأول، محققة عائداً على متوسط حقوق الملكية بلغ 13.1٪ وواصلت أعمال «الواحة للاستثمار» استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 691 مليون درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين في صناديقنا الرئيسية».

وأضاف المهيري: «ساهمت وحدة الاستثمارات الخاصة في تعزيز الميزانية العمومية للشركة من خلال نجاحها في تحقيق القيمة من مختلف الأصول. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الواحة لاند على أدائها القوي، مؤكدة أهميتها المحورية في تحقيق أهداف استراتيجيتنا، من خلال تحفيز النمو وتوفير عائد إيجاري ثابت. فيما تواصل «الواحة كابيتال» التزامها بجذب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز النمو المستدام لتحقيق قيمة أفضل للمساهمين مستقبلاً».

من جانبه، قال محمد حسين النويس مدير الإدارة في «الواحة كابيتال»: «تؤكد الأرباح القوية التي حققتها الشركة في النصف الأول من هذا العام على كفاءة استراتيجيتها الاستثمارية ومرونة نموذج أعمالها المتنوع. ويكشف هذا الأداء المالي مدى قدرتها على تقديم نتائج قوية، خلال تقلبات الأسواق العالمية».

وأضاف النويس: «من بين العوامل الرئيسة التي ساهمت في هذا الأداء الممتاز استقطاب التزامات رأسمالية من أطراف ثالثة في صناديقنا الرئيسة، وتحقيق مكاسب كبيرة في القيمة السوقية لأصول محفظة وحدة الاستثمارات الخاصة، ما يؤكد صحة استراتيجيتنا متعددة الأوجه، لتخصيص رأس المال وسياستنا الصارمة لإدارة المخاطر».