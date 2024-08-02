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اقتصاد

%27 نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي في النصف الأول

%27 نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ أبوظبي في النصف الأول
3 أغسطس 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً بنسبة 27% في المعاملات الجمركية الرقمية، عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وحققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 28% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة في النصف الأول من عام 2023، حيث توفر جمارك أبوظبي خدمة رد التأمين استباقياً لمتعامليها في أبوظبي، وتصدر تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع من المركز الجمركي والخروج منه، والشهادات الجمركية للمركبات، وشهادات خروج ودخول الجمارك تلقائياً، مع إعداد البيان الجمركي.
وشهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 2% في النصف الأول من عام 2024، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 71% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي، في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 46%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2023.
ووصل زمن معاملات التخليص الجمركي في النصف الأول لعام 2024 إلى 13.86 دقيقة، مقارنة بـ15.47 دقيقة، خلال الفترة ذاتها في عام 2023، فيما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 94% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، إذ تعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ مبادرات ومشاريع تعتمد تقنيات متطورة والأنظمة الذكية للوصول إلى أعلى المعدلات العالمية، في زمن التخليص الجمركي، لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة والرؤى المستقبلية لدعم حركة التجارة.
وأكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو المتواصلة، تعكس مستوى النضج في التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي، لاسيما في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات بشكل مستمر، وتحسين رحلة المتعامل مع المنظومة الجمركية، وفق برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية الرائدة، بما يتماشى مع التغيرات والاحتياجات والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي، ما يتوافق مع توجهاتها ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة.

أبوظبي
الإمارات
المعاملات الجمركية
جمارك أبوظبي
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