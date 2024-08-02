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اقتصاد

«المركزي الإماراتي» يفرض عقوبة مالية على أحد البنوك

مصرف الإمارات المركزي
3 أغسطس 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان صحفي، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 مليون درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.

المصرف المركزي
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
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