673 مليار درهم استثمارات البنوك العاملة بالدولة بنمو 20.5%

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة بقيمة 114.5 مليار درهم بنمو نسبته 20.5% لتبلغ 673.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024 مقارنة مع 558.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة أمس.

وظلت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي استثمارات البنوك، حيث بلغت قيمتها 332 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة قيمتها 80.7 مليار درهم خلال عام تعادل نمواً بنسبة 32.1% مقارنة مع رصيدها البالغ 251.3 مليار درهم بنهاية مايو 2023، ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على توفر سيولة مرتفعة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وكذلك استمرار جاذبية سعر الفائدة الأساسي الذي يبلغ نحو 5.5% على السندات الدولارية.



الأوراق المالية

كما زادت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بنحو 29 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 11.8% خلال عام لتبلغ 274.1 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 245.1 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

إلى ذلك، زادت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 4.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليبلغ رصيدها في هذا القطاع نحو 16.4 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 11.9 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مسجلة نمواً بنسبة 37.8% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، زادت قاعدة النقد بدولة الإمارات بقيمة 118.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19.4% خلال عام، لتبلغ 727.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 608.9 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وتظهر البيانات أن النقد المصدر بالدولة ارتفع بقيمة 19.1 مليار درهم بنمو 14.7% خلال عام ليبلغ 148.8 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 129.7 مليار درهم بنهاية مايو 2023، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية وزيادة الطلب على الدرهم الإماراتي بشكل عام.



النقد المتداول

زاد النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 16.8 مليار درهم بنمو 14.9 % على أساس سنوي ليبلغ 129.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 112.7 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وزادت الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة 61 مليار درهم بنمو نسبته 8.9 % لترتفع إلى 749.7 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 688.7 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وأما الودائع شبه النقدية فقد زادت بقيمة 227.2 مليار درهم بنمو 21.6 %خلال عام لتبلغ 1.281 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 1.0539 تريلون درهم بنهاية مايو 2023.

وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 40 مليار درهم تقريباً على أساس سنوي لتبلغ 469 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.