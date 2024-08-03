الأسهم الأميركية تتهاوى بفعل تأخر خفض «الفائدة»

شريف عادل (واشنطن)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها الحاد يوم الجمعة، مدفوعة بتقرير وظائف شهر يوليو الذي تم نشره قبل بدء التعاملات وجاء أضعف كثيراً من التوقعات، ما زاد المخاوف من أن يكون بنك الاحتياط الفيدرالي قد تأخر بالفعل في خفض الفائدة، الأمر الذي قد يتسبب في دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 610 نقاط، مثلت أكثر من 1.5% من قيمته، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.84%، بينما وصلت الخسارة في مؤشر ناسداك، المتخم بشركات التكنولوجيا إلى 2.43%.

وبخسائر يوم الجمعة، تجاوز تراجع مؤشر ناسداك من أعلى مستوى له على الإطلاق نسبة 10%، وهي النسبة التي يعتبر المتعاملون في الأسواق خسارتها علامة على دخول المؤشر منطقة التصحيح. ومن ناحية أخرى، وفي أدنى مستوى له في الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً بمقدار 989 نقطة. وانخفضت الأسهم بعد نشر تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو أكثر من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.

وقالت الوزارة إن الوظائف غير الزراعية نمت بمقدار 114 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل من 179 ألف وظيفة تمت إضافتها في يونيو، وأيضاً أقل من 185 ألف وظيفة توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز.

وأشارت وزارة العمل إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، وهو المعدل الأعلى فيما يقرب من ثلاثة سنوات، إلا أنه ما زال أقل من المستوى الذي أكد جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي حتمية الوصول إليه قبل إعلان الانتصار على التضخم.

وعلى نحو متصل، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، حيث تكالب المستثمرون على شراء السندات بحثًا عن الأمان من الناحية الجيوسياسية، وأيضاً خوفاً من أن يكون مجلس الاحتياط الفيدرالي قد ارتكب خطأ هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، أي نطاق 5.50% - 5.25%.

وشهدت بعض أسماء الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة خسائر فادحة خلال اليوم، حيث أثارت نتائج أمازون في الربع الثاني مخاوف المستثمرين بشأن مستويات الإنفاق الرأسمالي الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. وانخفض سهم عملاق التجارة الإلكترونية بنسبة 8.8% بعد أن فشل في تلبية توقعات الإيرادات، وأصدر توجهات مخيبة للآمال. وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم إنتل بنسبة 26% بعد الإعلان عن إرشادات ضعيفة وتسريح عمال. وخسرت إنفيديا 1.8%، بعد خسارة 6% في اليوم السابق.

منطقة التصحيح

كان مؤشر ناسداك أول المؤشرات الرئيسية الثلاثة في دخول منطقة التصحيح، خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفض بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته القياسية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر داو جونز 5.7% و3.9% على التوالي من أعلى مستوياتهما على الإطلاق.