الإمارات تتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد خبراء في قطاع الذكاء الاصطناعي، أن الإمارات رسخت مكانتها كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر وضع استراتيجية طموحة، لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الإمارات تتصدر المشهد في مجال البحث والتطوير والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما في الرعاية الصحية والتعليم والتحضر، والنقل، والأمن، والروبوتات، مشيرين إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة الاستفادة من هذه التقنية لرسم مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة، لاسيما أنه بات يشكل علامة فارقة في عصرنا الرقمي.

وأكد زياد نصر، المدير العام لشركة «أكرونيس» الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة من خلال تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في عام 2017، كجزء من استراتيجية الدولة الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وقال: إن مثل هذه المبادرات تجسد التزام الدولة بالريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على توظيفه لتحقيق التحول الرقمي والتواجد عالمياً في قطاعات خارج قطاع النفط والغاز، موضحاً أن حرص المنطقة على الابتكار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي يبرز من خلال تطوير نماذج متقدمة مثل نموذج (فالكون 2) للذكاء الاصطناعي، الذي يمكّن من مجاراة ومنافسة رواد التكنولوجيا العالميين مثل «ميتا» و«أوبن إيه». وشدد نصر، على أهمية التصدي للتحديات الأمنية الإلكترونية المتزايدة التي تواجه الشركات، في ظل التقدم المتسارع الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أظهر تقرير «أكرونيس» للتهديدات الإلكترونية للنصف الأول من عام 2024 أن منطقتي الخليج العربي والمشرق العربي كانتا من أكثر المناطق استهدافاً بهجمات البرامج الضارة في الربع الأول من عام 2024. وأضاف أنه رغم ذلك، يظل الذكاء الاصطناعي في طليعة تقنيات الأمن السيبراني المتطورة، مدللاً على ذلك بأنه في دولة الإمارات على سبيل المثال، تخطط ما يقرب من 95% من المؤسسات لزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لديها، إذ تتيح أنظمة الأمن التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات اكتشاف الثغرات والتنبؤ بالاختراقات الأمنية والاستجابة للتهديدات الإلكترونية بشكل استباقي وفي الوقت الفعلي.

محرك رئيسي

ومن جانبه، أفاد كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي في شركة «كلاوديرا»، بأن الإمارات والسعودية، تتصدران المشهد في مجال البحث والتطوير والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما في الرعاية الصحية والتعليم والتحضر، والنقل، والأمن، والروبوتات.

وأرجع عازار ذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي تطور ليصبح الآن محركاً رئيسياً للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وفي ظل اتساع شبكة الإنترنت وتسارع إنتاج البيانات، تطور الذكاء الاصطناعي ليستفيد من هذه البيانات في تطوير نماذج معقدة تسهم في إحداث تحول جذري في حياتنا اليومية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يزداد ذكاءً ويتكامل بشكل أكبر في التجارب اليومية، بدءاً من القدرة المتقدمة على التعرف على الصور وتقديم التوصيات الشخصية، وصولاً إلى معالجة اللغة الطبيعية.

وقال عازار: إن الشركات على الصعيد العالمي تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، لاسيما وأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال والمجتمع والمال والثقافة عميق. وأضاف: «كما تسعى الحكومات والقطاع الخاص في منطقة الخليج للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاستثمار في البحث والتعاون لدفع النمو الاقتصادي».

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي حقق نمواً كبيراً في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة دعماً اقتصادياً محتملاً بقيمة 320 مليار دولار نتيجة لتطورات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر فرصاً عديدة لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأتمتة والكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني وتحليل البيانات وتحسين تجربة العملاء.

ونوه بأن التأثير الحالي للذكاء الاصطناعي ليس سوى البداية، حيث إننا لا نزال في مرحلة اكتشاف إمكاناته الكاملة، وفضلاً عن ذلك تلعب تقنية الحوسبة السحابية دوراً محورياً في التحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، حيث تدعم منصات الحوسبة السحابية من خلال توفير البنية التحتية المرنة والقابلة للتوسع، التطوير السريع ونشر حلول الذكاء الاصطناعي، كما يعمل هذا التآزر بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية على دفع الابتكار وفتح إمكانيات جديدة للشركات في المنطقة.

نتائج استثنائية

وبدوره، ذكر باري نورتون، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في «مايلستون سيستمز»، أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة للتغيير في مجالي التكنولوجيا والأمن، ويشكل علامة فارقة في عصرنا الرقمي. وقال: إن من الأمثلة البارزة على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي، تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ففي حين أن عمليات البحث التقليدية على الإنترنت تتيح نتائج متعددة قد تستغرق وقتاً وجهداً للتنقيب عن المعلومات القيمة، يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي إجابات دقيقة وموجزة، ما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين ويسمح لهم بالتركيز على المهام ذات الأولوية والرؤى العملية، منبهاً إلى أن دور الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين وظائف محركات البحث فحسب، بل إن دمج هذه التقنية مع تقنيات أخرى، مثل المراقبة بالفيديو، يُظهر إمكانات هائلة لتحقيق نتائج استثنائية.

تشكيل المستقبل

أكد كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي في شركة «كلاوديرا»، أنه في الوقت الذي نحتفل فيه بيوم تقدير الذكاء الاصطناعي، من الضروري إدراك قدرة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية على تشكيل المستقبل، ولذا تسعى منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مختتماً بالإشارة إلى أن ذلك الأمر يؤكد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومات والشركات ومقدمي التكنولوجيا لتحقيق هذه الرؤية، والتعاون معاً من أجل الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وبناء عالم أكثر تواصلاً وذكاءً.

نقلة نوعية

أوضح باري نورتون، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في «مايلستون سيستمز» أنه في مجال الأمن، تشهد أجهزة المراقبة الذكية المزودة بتحليلات التعلم العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في كيفية تفسير بيانات الفيديو، كما تتطور هذه الأجهزة باستمرار لتعزز قدرتها على فهم مشاهد الفيديو، وقد تتجاوز في المستقبل القدرات البشرية بفضل إمكانية التوسع الهائلة التي تتمتع بها. وأشار إلى أن الاندماج بين تقنيتي الذكاء الاصطناعي والمراقبة بالفيديو يُعد بمثابة قوة تمكين للأفراد والشركات والمجتمعات على حد سواء، من خلال تعزيز مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية.

ولفت إلى أنه رغم ذلك التطور، فإنه يصاحب تحقيق هذه التطورات المتسارعة بروز مخاوف مشروعة بشأن الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، إذ يتوقع أن يكون للجيل القادم تصورات مختلفة تماماً حيال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، ما يستدعي ضرورة التحول من النظرة السائدة التي ترى التكنولوجيا غاية في حد ذاتها، إلى اعتبارها أداة لتحقيق رفاهية اجتماعية أكبر وأكثر استدامة.

ووفقاً لـ نورتون، فإن النجاح الحقيقي لدمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستخدام المسؤول لهذه التقنية، وهذا يعني ضمان عمل الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لتحقيق المنفعة الاجتماعية، وليس مجرد مصدر للربح السريع، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، يمكننا إيجاد عالم أكثر أماناً وكفاءة، وفتح إمكانيات جديدة للأجيال القادمة، ومعاً، يمكننا تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي دائم وضمان مستقبل أفضل للجميع.