6.7 مليار درهم قيمة مبيعات الذهب في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 23.4 طن تقدر قيمتها بنحو 6.66 مليار درهم، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأكد التقرير أن الإمارات استحوذت على ما نسبته 17.28 % من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تصدر الإمارات أسواق الشرق الأوسط في مبيعات المجوهرات الذهبية خلال النصف الأول من العام الحالي.

شهدت الدولة حجم مبيعات بلغ نحو 18.8 طن من المجوهرات تقدر قيمتها بنحو 5.36 مليار درهم، لتصل حصة الإمارات من إجمالي حجم مبيعات الشرق الأوسط إلى 23% على هذا الصعيد.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بحجم مبيعات جواهر بلغ 16.9 طن، تليها مصر بمبيعات بلغ حجمها 14.8 طن خلال النصف الأول من عام 2024، فيما جاءت الكويت في الترتيب التالي بحجم مبيعات بلغ 6.2 طن.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجوهرات في الشرق الأوسط نحو 82 طناً خلال النصف الأول من العام الحالي، توزعت بواقع 42.8 طن في الربع الأول، و39.2 طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ومحلياً، استحوذت المجوهرات على 80.34% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.

مبيعات السبائك

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، شهدت الدولة حجم مبيعات من الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب بلغ نحو 4.6 طن تقدر قيمتها بنحو 1.31 مليار درهم، لتصل حصة الإمارات من إجمالي حجم مبيعات الشرق الأوسط إلى 8.6% على هذا الصعيد.

واستحوذت السبائك والعملات على 19.66% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.

وسجلت مصر حجم مبيعات من السبائك والعملات الذهبية بلغ نحو 12.8 طن من العملات والسبائك، فيما شهدت المملكة العربية السعودية حجم مبيعات من السبائك والعملات 7.7 طن، فيما جاءت الكويت في الترتيب التالي بحجم مبيعات بلغ طنين وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات السبائك والعملات في الشرق الأوسط نحو 53.4 طن خلال النصف الأول من العام الحالي، توزعت بواقع 25.6 طن في الربع الأول، و27.8 طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.

الإمارات تتصدر

وفصلياً، تصدرت الإمارات أسواق الشرق الأوسط في مبيعات المجوهرات الذهبية الربع الثاني من العام الحالي.

وشهدت الدولة حجم مبيعات بلغ نحو 9.2 طن من المجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.62 مليار درهم، لتصل حصة الإمارات من إجمالي حجم مبيعات الشرق الأوسط إلى 23.46% على هذا الصعيد.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بحجم مبيعات جواهر بلغ 8.4 طن، تليها مصر بمبيعات بلغ حجمها 6.8 طن خلال الربع الثاني من العام 2024، فيما جاءت الكويت في الترتيب التالي بحجم مبيعات بلغ 3.1 طن، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين. وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجوهرات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني نحو 39.2 طن، مقابل 42.8 طن خلال الربع الأول من العام الحالي. ومحلياً، استحوذت المجوهرات على 77.9% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.

نمو المبيعات

وأوضح التقرير أن حجم مبيعات الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب في الإمارات شهدت نمواً بنسبة 30% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 2.6 طن تقدر قيمتها بنحو 741 مليون درهم، مقابل حجم مبيعات بلغ نحو طنين خلال الربع الأول، لتصل حصة الإمارات من إجمالي حجم مبيعات الشرق الأوسط إلى 9.35% على هذا الصعيد.

واستحوذت السبائك والعملات على 22% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.

مبيعات عربية

سجلت مصر حجم مبيعات من السبائك والعملات الذهبية بلغ نحو 7.6 طن، فيما شهدت المملكة العربية السعودية حجم مبيعات من السبائك والعملات 3.9 طن، فيما جاءت الكويت في الترتيب التالي بحجم مبيعات بلغ طناً، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ إجمالي مبيعات السبائك في الشرق الأوسط نحو 27.8 طن خلال الربع الثاني من العام الحالي.