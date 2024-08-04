18.7 مليار درهم صافي أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي أعلنت عن بياناتها نصف السنوية حتى يوم أمس، (10 بنوك) بقيمة 2.1 مليار درهم تقريباً، تعادل زيادة بنسبة 13.2% خلال النصف الأول من 2024 لتبلغ 18.7 مليار درهم مقارنة مع 16.6 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بحسب البيانات المفصح عنها.

وارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك العشرة وفقاً للبيانات التي رصدتها جريدة «الاتحاد»، وهي بنوك «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«بنك الشارقة» و«الشارقة والإسلامي» و«رأس الخيمة الوطني» و«الفجيرة الوطني» و«أم القيوين الوطني» و«العربي المتحد» و«التجاري الدولي»، بنحو 93 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من 2024 لتبلغ 2.305 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 2.212 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وتستحوذ البنوك العشرة على نحو 53% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً).

وتظهر البيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية أن القيمة السوقية الإجمالية للبنوك العشرة المدرجة بالسوق قد انخفضت بنحو 20 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 لتبلغ 277.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 297 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض بلغت نسبته 6.7%.

ووفقاً لتحليل البيانات المالية للبنوك العشرة مقارنة مع قيمتها السوقية، فقد ارتفع المعدل الوسطي للعائد السنوي على الاستثمار في أسهم البنوك العشرة ليبلغ 13.5% في نهاية يونيو 2024 مقارنة مع 11.2% في نهاية يونيو 2023.

وتظهر البيانات أن المعدل الوسطي لمكررات الربحية للبنوك العشرة بلغ 7.41 مرة بنهاية يونيو 2024 على أساس سنوي، مقارنة مع معدل كان يبلغ 8.9 مرة في نهاية يونيو 2023.

ووفقاً لهذه البيانات فإن متوسط العائد السنوي على الاستثمار في أسهم البنوك العشرة يتجاوز معدل الفائدة البنكية الأساسي على الودائع بأكثر من 150% خلال نفس الفترة.

كما تظهر البيانات أن القيمة السوقية الإجمالية للبنوك العشرة قد بلغت 277 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 وهي بذلك قريبة من قيمة حقوق المساهمين البالغة نحو 260 مليار درهم بنفس التاريخ، حيث تبلغ نسبة القيمة السوقية إلى حقوق المساهمين فقط 1.06%.

وأما العائد على حقوق المساهمين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فقد ارتفع ليبلغ 7.2%، مقارنة مع 6.3% في النصف الأول من 2023.