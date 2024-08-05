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ارتفاع الين أمام الدولار

ارتفاع متواصل في قيمة الين أمام الدولار
5 أغسطس 2024 09:39

ارتفعت العملة اليابانية إلى 144.9 ين أمام الدولار الأميركي في بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين، مدعومة بتقارير سلبية عن بيانات الوظائف الأميركية في يوليو التي جاءت أضعف من المتوقع، وأثارت مخاوف ركود واحتمالات أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو الماضي.

ولم يستبعد محللون استمرار ارتفاع الين وانخفاض الدولار في الأشهر المقبلة لتلك الأسباب واحتمال حصول ركود أميركي.

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وفي سوق الأسهم افتتح مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية تداولات اليوم الاثنين، على انخفاض وامتدت خسائره إلى 7 في المائة، مواصلاً انخفاضه الحاد من الجلستين السابقتين. وهوى المؤشر خلال التعاملات بنسبة 7.1 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة إلى 33,369.37 - وهو أدنى مستوى له خلال اليوم منذ 5 يناير.

وتتحرك الأسهم اليابانية في دوامة هبوط منذ يوم الخميس الماضي، بعد يوم من قيام مَصْرِف اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 0.25 في المائة من 0.1 في المائة وتأكيد مسؤوليه على احتمالات المزيد من الزيادات هذا العام.

المصدر: وام
العملات العالمية
الين الياباني
الدولار الأميركي
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