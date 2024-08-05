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«الإمارات للألمنيوم» تنقل أول شحنة بوكسيت على متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي

«الإمارات للألمنيوم» تنقل أول شحنة بوكسيت على متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي
5 أغسطس 2024 12:23

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اليوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن نقل أول شحنة بوكسيت على متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في خطوة بارزة نحو تحقيق الحياد المناخي.

وتتوجه شحنة البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في جمهورية غينيا إلى أحد عملاء الشركة في الصين على متن واحدة من السفن العملاقة من نوع Capsize.

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ويمكن للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 28% على أساس الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود من الخزان مقارنةً بالسفن التي تستخدم الوقود التقليدي، وفقاً لوكالة SEA-LNG وهي تحالف صناعي متعدد القطاعات. وتشكل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الشحن العالمي نسبة تتجاوز 2% من إجمالي الانبعاثات في عام 2022 بحسب وكالة الطاقة الدولية.


ويتم نقل شحنة البوكسيت على متن السفينة Ubuntu Empathy، وهي سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة «أنجلو أمريكان» (AngloAmerican) وتستأجرها الإمارات العالمية للألمنيوم لعمليات الشحن.
وتعتبر السفن العملاقة من أكبر السفن المخصّصة لنقل الشحنات في العالم، حيث يصل طولها إلى حوالي 300 متر - أي ما يعادل طول ملعبي كرة قدم - ويبلغ عرضها 50 متراً. ويمكن لهذه السفن أن تحمل نحو 180,000 طن من خام البوكسيت.
وتستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم السفن العملاقة لشحن خام البوكسيت، المادة الخام التي يُصنع منها الألمنيوم، من جمهورية غينيا إلى مصفاة الألومينا التابعة للشركة في أبوظبي وإلى بعض عملائها في أنحاء العالم. وفي العام الماضي، صدّرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 14.1 مليون طن متري رطب من البوكسيت من غينيا.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يساهم الألمنيوم بشكل فعَال في الحد من البصمة الكربونية على مستوى العالم فهو معدن أساسي لبناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه ونقله وفقاً لأفضل ممارسات الاستدامة بما في ذلك عمليات شحن ملايين الأطنان من المواد الخام اللازمة لتصنيعه. نتبع في الإمارات العالمية للألمنيوم نهجاً متكاملاً في الحد من الكربون بدأً من العمليات وسلسلة التوريد وصولاً إلى التمويل. ويمثل استخدام السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال إحدى الطرق المُتبعة لتقليل انبعاثاتنا، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050».
وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي البوكسيت في العالم من خلال شركة غينيا ألومينا كوربوريشن المملوكة لها بالكامل، والتي بدأت بإنتاج البوكسيت في العام 2019.
وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم كأوّل شركة مُنتجة للألمنيوم وأوّل شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى «ميثاق الشحن البحري» في العام 2023، وهو مبادرة عالمية للشحن والاستدامة البحرية.
ووقّعت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2022 اتفاقية مع شركة كاواساكي كيزن كايشا المحدودة (مجموعة «كيه لاين»)، إحدى شركائها في عمليات الشحن، للتعاون على تطوير تقنيات بحرية لتعزيز الاستدامة وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبات خطوط شحن بضائع الشركة في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.

الإمارات العالمية للألمنيوم
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