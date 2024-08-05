"العالمية القابضة" تطلق ذراعها الدولية للخدمات المالية وتسهيل التجارة "روريكس القابضة"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، إطلاق "روريكس القابضة"، الشركة العالمية المبتكرة في مجال التمويل وتسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات والسلع وقطاعات التأمين التجاري، في خطوة استراتيجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الشامل بما يشكله الكيان الجديد من محطة دخول مهمة إلى دولة الإمارات للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي مساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة.

يأتي تأسيس "روريكس القابضة" تجسيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة بدعم التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تعزيز الاستثمارات وإطلاق المبادرات الاستراتيجية التي ترتقي بالابتكار والنمو والتنمية المستدامة. وستعمل الشركة الجديدة، عبر تقديم خدمات شاملة وحلول متطورة، على زيادة حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية ونسج شراكات اقتصادية بناءة من شأنها تعزيز النمو المستدام عبر قطاعات متعددة. وسيسهم هذا المشروع التطويري في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية ويرسخ دور دولة الإمارات كقطب رئيس في الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "ستعمل "روريكس القابضة"، بالتزامن مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية عبر استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، على الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية لمساعدة الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها على النمو والازدهار في الأسواق الدولية، كما ستلعب الشركة دوراً مهماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل التجارة السلسة عبر الحدود، والارتقاء بالتجارة الدولية ودعم شركات الخدمات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن أسواق جديدة لخدماتها ومنتجاتها."

يأتي إطلاق "روريكس القابضة" في وقت تسعى فيه الشركات في جميع أنحاء العالم للحصول على الدعم اللازم للتغلب على تعقيدات تدفق التجارة الدولية، حيث ستحرص الشركة على نسج شراكات وتحالفات استراتيجية مع العديد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين في مجالات التجارة والخدمات المالية والسلع والخدمات اللوجستية والتوزيع .