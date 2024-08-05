ذياب بن طحنون رئيساً لمجلس إدارة «دريك أند سكل»

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة شركة «دريك أند سكل» إنترناشيونال، في أول اجتماع له بعد التشكيل الجديد، انتخاب الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وانتخاب عبد الله عطاطرة نائباً للرئيس، بحسب إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن دولة الإمارات تعتبر أحد أهم الدول التي تشهد تطوراً عمرانياً وإنشائياً في مختلف الأصعدة، مؤكداً أن نشاط الإنشاءات يعد من أهم الأنشطة الحيوية في الدولة». وأضاف «أننا على ثقة بأن عودة شركة «دريك أند سكل»إلى المسار الصحيح باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات سيكون لها أثر واضح في دعم هذا القطاع».

يذكر أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن شطب ما يقارب الـ 4 مليارات درهم من خسائرها من بينها 3.79 مليار درهم تمثل الديون المالية والتجارية، كما سبق وأعلنت الشركة عن عودة السهم للتداول في سوق دبي المالي بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات.

