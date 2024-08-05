17.4% زيادة في إيرادات "بريسايت" إلى 603.5 مليون درهم خلال النصف الأول

أبوظبي (وام)

ارتفعت إيرادات شركة "بريسايت إيه آي”القابضة المحدودة" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 مليون درهم أكثر من ضعف مستوى نمو الإيرادات المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة "بريسايت إيه آي" المدرجة فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك "جي 42" معظم أسهمها في بيان اليوم عن نتائج النصف الأول للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وأظهرت النتائج نموا في الإيرادات والربحية على أساس سنوي مدعماً بعقود متعددة السنوات ومساهمة "إيه آي كيو".

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 18.7% على أساس سنوي إلى 341.4 مليون درهم.. في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للنصف الأول من العام بنسبة 25.8% إلى 153.9 مليون درهم، مع نمو بنسبة 51.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 39.1% إلى 193.9 مليون درهم، في حين نمت الأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 31.9% على أساس سنوي.

وفي يونيو 2024، قامت بريسايت بالاستحواذ على حصة قدرها 51% من شركة "إيه آي كيو"، إيذاناً بدخول الشركة إلى قطاع الطاقة. بعد الاستحواذ بدأت بريسايت بالدمج المالي لنتائج " إيه آي كيو" اعتباراً من يونيو 2024 وباستثناء "إيه آي كيو"، حققت "بريسايت" نموًا من خانتين في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024، ونمواً مرتفعاً من خانة واحدة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك مع نمو يتجاوز نمو الفترات نفسها من العام الماضي في كلا الربعين وزيادة بنسبة 24.5% في الأرباح قبل الضرائب.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي للشركة إن الأشهر الستة الماضية شهدت تحولات كبيرة بالنسبة للشركة بعدما أبرمت اتفاقيات وشراكات جديدة تساعد في دعم الحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق طموحاتها الرقمية بشكل مستدام وإطلاق منتجات وحلول جديدة للشركات تدعم النشر واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستحواذ على حصة الأغلبية في " إيه آي كيو".

وأضاف : "يشرفنا أن يتولى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر منصب رئيس مجلس إدارة بريسايت، حيث يتمتع بخبرة واسعة وقيادة ثاقبة ساعدتنا في تسريع مسيرة التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، ونقدر التوجيه والدعم المستمرين من معالي منصور المنصوري الذي لعب دوراً حيوياً في رحلة النمو المميزة التي حققتها بريسايت حتى الآن".