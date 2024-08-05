«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» تستحوذان على «إي في هولدينغ»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي القابضة» المدرجة، أن مشروعهما المشترك «Enersol» أو «المشروع المشترك»، وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 100 في المائة في «EV Holdings» مقابل 45 مليون دولار أو ما يعادل 165 مليون درهم.

وأوضحت الشركتان في بيان لهما، أن إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياً لـ«Enersol» خاضع حالياً للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتسويات الشراء النهائية، وتتماشى صفقة الاستحواذ مع استراتيجية «Enersol» الرامية لترسيخ مكانتها في مجال الاستثمار في التكنولوجيا الخاصة بقطاع الطاقة.

وتعد «EV» شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتوفر الشركة خدمات تشخيص الآبار من خلال توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تساعد على تجاوز العقبات المُعقدة أثناء الحفر وطوال دورة حياة البئر.

كما توفر «EV» حلول تشخيص وتحليل متطورة من خلال كاميرات فائقة الدقة توفر رؤية بزاوية 360 درجة يتم تركيبها في أسفل البئر، وتستخدم تقنية الكاميرات المدمجة بالموجات فوق الصوتية وغيرها من التقنيات التي تولد معلومات تشخيصية حية ومرئية تساعد على التقييم السريع والفعال لمشاكل الآبار المعقدة تقنيًا. أسهمت مراكز الأبحاث التكنولوجية التي خصصتها «EV» للأبحاث التطويرية في حصول الشركة على 116 براءة اختراع وعلى تطوير عدد كبير من المنتجات المبتكرة لسوق الطاقة، وتعمل الشركة على إنتاج برامج وتقنيات تحليل مرئي متطورة خلال العامين القادمين. ويعد هذا الاستحواذ الثالث لشركة Enersol بعد أن وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 51 في المائة في شركة NTS Amega العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات المتطورة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة.