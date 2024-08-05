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اقتصاد

764 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» بنهاية مايو

764 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» بنهاية مايو
6 أغسطس 2024 01:00

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 30% خلال عام، بما يعادل زيادة بقيمة 175 مليار درهم، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية عند 764 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 589 مليار درهم بنهاية مايو 2023، بحسب البيانات الصادرة، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات أن «المركزي» يحتفظ بحسابات جارية وودائع مصرفية لدى البنوك بالخارج بقيمة 529 مليار درهم، إضافة إلى استثمارات أجنبية بقيمة 186 مليار درهم، ورصيد لدى صندوق النقد الدولي إضافة إلى حقوق السحب الخاصة بقيمة 14.6 مليار درهم وموجودات أجنبية أخرى بقيمة 52 مليار درهم.
وأكدت البيانات أن «المركزي» رفع رصيده من السبائك الذهبية بنسبة 20% تقريباً تعادل زيادة بقيمة 3.42 مليار درهم خلال عام لتبلغ 20.62 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 17.2 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
وأفادت البيانات بأن صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي ارتفع بقيمة 288 مليار درهم خلال عام تعادل نمواً بنسبة 30.4% ليبلغ 1.237 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 «ما يعادل 337 مليار دولار أميركي» مقارنة مع 949 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ويعكس ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي خاصة، والقطاع البنكي عامة، بشكل مباشر، الفائض في ميزان المدفوعات بالدولة، المتحقق نتيجة زيادة تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة للسوق المحلية وزيادة الصادرات السلعية والخدمية الوطنية للأسواق الخارجية وتحسن حساب التحويلات المالية، وهي عوامل تؤكد تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والاستثمارية مع الأسواق الخارجية من جهة، وتعكس ارتفاع ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين للدولة بالدرهم الإماراتي من جهة أخرى.
من جهة أخرى، ارتفع رصيد التحويلات المالية الإجمالية بالدولة بقيمة 1.15 تريليون درهم تعادل نمو بنسبة 17% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها 7.9 تريليون درهم، مقارنة مع 6.75 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023.
وزادت تحويلات عملاء البنوك والمستهلكين في الدولة بقيمة 454 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024 بما يعادل نمواً بنسبة 18.3% لتبلغ 2.932 تريليون درهم مقارنة مع 2.478 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
أما التحويلات بين البنوك العاملة بالدولة، فقد ارتفعت بقيمة 699 مليار درهم خلال فترة المقارنة تعادل نمواً بنسبة 16.4% لتبلغ قيمتها 4.969 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2024 مقارنة مع 4.27 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023. كما ارتفع الرصيد الإجمالية لمقاصة الشيكات بالدولة بنسبة 5.85% خلال عام بما يعادل زيادة في قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بنحو 30.1 مليار درهم، لتبلغ قيمتها 544.5 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2024 مقارنة مع 514.4 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2023.
السحوبات النقدية
أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي ارتفعت قيمتها بنحو 11.2 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 14.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 88.14 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024 مقارنة مع 76.96 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
 كما شهدت الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفاعاً بقيمة 5.6 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 8.1% خلال فترة المقارنة نفسها لتبلغ 75.14 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2024 مقارنة مع 69.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.

مصرف الإمارات المركزي
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الاحتياطيات المالية
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