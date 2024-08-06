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اقتصاد

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية

الذهب
6 أغسطس 2024 09:00

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من الركود في الولايات المتحدة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2449.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.23 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 أمس الاثنين.

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المصدر: وكالات
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