1.35 مليار درهم إيرادات «إمباور» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات إجمالية بقيمة 1.352 مليار درهم، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 693 مليون درهم.

وقالت الشركة اليوم، أن ايراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نمت بنسبة 10.3% و6% على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت أرباحا قبل الضريبة بقيمة 428 مليون درهم بنمو 6.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 390 مليون درهم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن النتائج المالية النصفية تترجم مواصلة المجموعة، ازدهارها المالي، الذي يصب في نمو اقتصاد دبي، وفي زيادة ربحية شركائها من المساهمين.

وأضاف أن أكبر محركات الإيرادات المالية المستدامة جاءت بدعم تزايد الطلب على خدمات المؤسسة على محورين، الأول تزايد الإقبال من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على تبني ممارسات صديقة للبيئة، عبر استخدام أنظمة تبريد المؤسسة التي تلبي متطلباتهم على صعيد حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يكمن في تزايد معدلات الإشغال في المشروعات العقارية على اختلاف استخداماتها، وتتقدمها شريحة المشروعات السكنية، وهو ما يسهم في تزايد الطلب على خدمات أنظمة تبريد المناطق من «إمباور»، إضافة إلى الزيادة في عدد المشروعات الجديدة التي تلتحق بشكل منتظم بمحفظة المؤسسة على مدار العام، وهو ما ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل السكن والتعليم والصحة والعقارات التجارية والمكتبية والضيافة وعقارات تجارة التجزئة والترفيه.

وشهد النصف الأول من العام الجاري، زيادة كبيرة في أعمال «إمباور» حيث تم توقيع 56 عقدا جديدا، لتوفير أكثر من 58.3 ألف طن تبريد لمشاريع ومباني متعددة في دبي، موزعة على مناطق مختلفة منها 19 ألف طن تبريد في قرية جميرا و7.2 ألف طن في شارع الشيخ زايد، و6.9 ألف طن في منطقة ميدان و6.3 ألف طن في أبراج بحيرات خميرا، والباقي في مناطق أخري ضمن الإمارة، لترتفع القدرة المتعاقد عليها إلى أكثر من 1.72 مليون طن تبريد.