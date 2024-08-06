عمومية «بي اتش ام كابيتال» تبحث الاستحواذ على «الوقن للاستثمار»

دبي (وام)

أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، اليوم، عقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، للنظر في مقترح الاستحواذ على شركة الوقن كابيتال للاستثمار.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن الاستحواذ سيكون من خلال رفع رأس المال من 173.4 مليون درهم إلى 5.023 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.85 مليار درهم، مقابل حصص عينية وإصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الوقت كابيتال للاستثمار.

وبحسب الإفصاح، ستنظر الجمعية أيضاً في الموافق والمصادقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (14-1) من النظام الأساسي.

وذكرت الشركة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوي لاجتماع الجمعية العمومية الأول سيعقد الاجتماع الثاني في 2 سبتمبر في نفس المكان والزمان.