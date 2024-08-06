الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمومية «بي اتش ام كابيتال» تبحث الاستحواذ على «الوقن للاستثمار»

عمومية «بي اتش ام كابيتال» تبحث الاستحواذ على «الوقن للاستثمار»
6 أغسطس 2024 17:39

دبي (وام) 
أعلنت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، اليوم، عقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، للنظر في مقترح الاستحواذ على شركة الوقن كابيتال للاستثمار.

أخبار ذات صلة
الأسهم المحلية تسترد 52.5 مليار درهم من القيمة السوقية
9.14 مليار درهم التداولات في أسواق الأسهم المحلية

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن الاستحواذ سيكون من خلال رفع رأس المال من 173.4 مليون درهم إلى 5.023 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.85 مليار درهم، مقابل حصص عينية وإصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الوقت كابيتال للاستثمار.
وبحسب الإفصاح، ستنظر الجمعية أيضاً في الموافق والمصادقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (14-1) من النظام الأساسي.
وذكرت الشركة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوي لاجتماع الجمعية العمومية الأول سيعقد الاجتماع الثاني في 2 سبتمبر في نفس المكان والزمان.

سوق دبي المالي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©