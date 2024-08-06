أبوظبي تستضيف معرض السياحة الفاخرة «لوب أوروبا الوسطى والشرقية»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، معرض السياحة الفاخرة «لوب أوروبا الوسطى والشرقية» للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويقام المعرض من 15 إلى 19 سبتمبر 2024 في أبوظبي، سعياً إلى تزويد منشآت السياحة والضيافة الفاخرة بمنصة حصرية لتسليط الضوء على منتجاتها.

وقال عبد الله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نُرحب بهذا المعرض الدولي للسياحة الفاخرة للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة عالمية تُلبي تطلعات الباحثين عن التجارب والجولات والعروض الراقية. ويدعم المعرض أهدافنا الطموحة الرامية إلى وضع أبوظبي في صدارة (قائمة أمنيات) المسافرين من مختلف أنحاء العالم، ويمنحنا أيضاً جسوراً للحوار والتبادل المعرفي لدراسة آفاق التعاون المشترك لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وتعزيز علاقاتنا في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية».

وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»: «يسرّنا استضافة معرض (لوب بلا حدود) في أبوظبي، وبالتحديد في جزيرة السعديات، منارة الثقافة والفنون والفخامة والإبداع. وتجسد السعديات بشواطئها الطبيعية الخلابة ومنتجعاتها الفاخرة ومنشآت منطقتها الثقافية أعلى معايير الرفاهية والتميز في قطاع الضيافة. وتُوفر الجزيرة أجواء مثالية لتنظيم المعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وإثراء فعالياته، وضمان استمتاع المشاركين فيه بتجربة لا تُنسى تجمع بسلاسة بين الفخامة والغنى الثقافي».