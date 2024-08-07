الذهب يهبط مع احتمالات خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2385.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2425.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.0561 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 877.24 دولار.



