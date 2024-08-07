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اقتصاد

«دبي الجنوب» تُنجز 90% من مشروع «النبض الشاطئ»

«دبي الجنوب» تُنجز 90% من مشروع «النبض الشاطئ»
7 أغسطس 2024 13:31

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات، عن تقدّم الأعمال الإنشائية في مشروع «النبض الشاطئ»، في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90%.
وقالت الشركة، في بيان صحفي إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية العام الحالي 2024، مشيرة إلى خططها لمشاريع مستقبلية تشمل وحدات سكنية تلبي احتياجات العملاء نظراً للإقبال المتزايد على العقارات في دبي الجنوب.
ويضم مشروع «النبض الشاطئ» 788 وحدة سكنية تتألف من فلل وتاون هاوس مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف  بمساحات مبنية تتراوح بين 2600 و4800 قدم مربعة للمساحة المعيشية، وتم تصميم مرافق المشروع بعناية لتوفير أسلوب حياة أفضل للسكان.

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  • «دبي الجنوب» تُنجز 90% من مشروع «النبض الشاطئ»
    «دبي الجنوب» تُنجز 90% من مشروع «النبض الشاطئ»

وأكد نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، أن التقدّم المحرز في أعمال البناء يتماشى مع الجداول الزمنية المخطط لها، مسلطاً الضوء على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بمشاريع دبي الجنوب السكنية على مدى السنوات الماضية، بفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وجودة الوحدات، والمرافق الشاملة، والأسعار التنافسية.

 

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