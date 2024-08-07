«الاتحاد للشحن» تجري تغييرات شاملة في هيكلها التنظيمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن عن إجراء تغييرات شاملة في هيكلها التنظيمي لتعزيز تجربة العملاء ودعم تطوير الأعمال ودفع النمو المستمر.

وتتيح الهيكلية الجديدة مواكبة احتياجات العملاء من خلال توزيع جديد للمناطق وإنشاء قسم مخصص لتطوير تجربة العملاء.ومن خلال هذا التحول، تعيد الاتحاد للشحن هيكلة شبكتها العالمية إلى أربع مناطق بإدارة مجموعة جديدة من المديرين، بما يشمل منطقة جنوب آسيا وأوقيانوسيا، بقيادة برنارد لي، ومنطقة شمال شرق آسيا، بقيادة جاكلين هان لين ني، ومنطقة أوروبا والأميركتين بقيادة راينر كرامر، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، بقيادة جرانت كيمب. ويعزز هذا التوزيع الإقليمي الإمكانات في الأسواق الرئيسية وقدرات تواصل الشركة مع عملائها، مما يوفر مستويات استجابة أكثر فعالية ومخصصة لتلبية متطلبات محددة.

وتعليقاً على ذلك، قال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: «تلتزم الاتحاد للشحن ببناء شراكات قوية لتحقيق النمو والنجاح لجميع الأطراف. وتتيح هذه الهيكلية الجديدة للشركة تعزيز التعاون مع عملائها وفهم احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل. وكلي ثقة بإمكانات فريق المديرين الإقليميين وكبار المسؤولين الجدد، وقدرتهم على تحقيق نتائج استثنائية ودفع النجاح المستمر للاتحاد للشحن، بما يضمن مواكبة خدماتنا ومنتجاتنا لتوقعات العملاء، مما يوفر تجربة متميزة للجميع».

وبدورها، قالت الدكتورة ‫ناديا البستكي، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: «يؤكد الهيكل التنظيمي الجديد الأهمية الحيوية لقسم الشحن ضمن رؤية الاتحاد للطيران وخططها الطموحة للنمو. ومن خلال تعزيز الإمكانات الإقليمية والتركيز على تجربة العملاء، تعمل الاتحاد للشحن على تحسين عروض خدماتها وتعزيز الالتزام بكونها شريك الشحن الجوي المفضل. وتؤكد الاتحاد للطيران الدور الرئيسي لعملية التنظيم الجديدة في مواصلة مسيرة التطور والنجاح في قطاع الشحن، بما يتماشى مع القيم الأساسية لشركة الطيران».