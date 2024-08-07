الخميس 8 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

30 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» في النصف الأول

30 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» في النصف الأول
7 أغسطس 2024 15:59

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أملاك للتمويل، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024 والمنتهي في 30 يونيو 2024، محققة أرباحاً صافية قدرها 30 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان، إن إيراداتها من أعمال التمويل والاستثمار شهدت ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، فيما زاد إجمالي الإيرادات إلى 144 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 48 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 46 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب عملية إعادة الهيكلة الجارية. وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 46 مليون درهم للممولين خلال النصف الأول من العام 2024.

ونجحت أملاك في تسوية 84 في المائة من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين منذ عام 2014 وحتى تاريخه.
 

أملاك للتمويل
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
آثار زلزال في اليابان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب اليابان
اليوم 12:10
آثار قصف تعلى منطقة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرات مسيرة
اليوم 12:02
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
الترفيه
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
اليوم 11:50
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
الرياضة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©