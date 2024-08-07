شراكة بين بورصة ومقاصة كازاخستان و«أبوظبي للأوراق المالية» للانضمام إلى منصة «تبادل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بورصة كازاخستان ومركز كازاخستان للمقاصة، اليوم، عن انضمامهما الرسمي إلى منصة "تبادل" الرقمية التي أسسها سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبذلك تصبح بورصة كازاخستان العضو السادس في المنصة.تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التداول المشترك بين الجانبين، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع فرص التعاون بين السوقيين الماليين. وعلاوة على ذلك، سوف يؤدي انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة تبادل إلى تبسيط آليات التداول وتوسيع فرص الاستثمار من خلال إتاحة الأوراق المالية المدرجة في كلتا السوقين للتداول المتبادل.

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة "تبادل" في يوليو 2022، كأول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة يقوم على آلية الوصول المتبادل للأسواق. وتوفر المنصة شبكة تبادل رقمي للتداول بين البورصات الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي، وتهدف إلى تعزيز التعاون وزيادة السيولة في الأسواق المشاركة. كما شهدت المنصة تسجيل أكثر من مليون مستثمر يتمتعون بإمكانية التداول في الأوراق المالية في قطاعات مختلفة مثل البنوك، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات .

وقالت ألينا ألدامبيرجن، رئيس مجلس إدارة بورصة كازاخستان: "يساهم انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة "تبادل" في توسيع فرص الاستثمار للمشاركين في السوق المالية الكازاخستانية، ويساعد في زيادة السيولة وعدد المستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات في سوق الأسهم الكازاخستانية، إلى جانب حصول المستثمرين الكازاخستانيين على إمكانية تداول الأوراق المالية الأجنبية في البورصات المندرجة تحت مظلة منصة "تبادل"، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، و بورصة أستانا الدولية والعديد من البورصات الدولية الأخرى التي تستعد للإنضمام إلى المنصة. وسيتم تسوية المعاملات المالية من قبل أعضاء البورصة عبر مركز كازاخستان للمقاصة باستخدام عملة "التنغي" الكازاخستانية ."

ويتوقع استكمال الانضمام إلى "تبادل" مع حلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد حصول شركات الوساطة الكازاخستانية "فريدوم فاينانس جلوبال" و"هاليك فاينانس" على إمكانية الوصول إلى المنصة، إلى جانب مجموعة أخرى من الوسطاء المحليين .

من جانبه، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،: "يسعدنا الترحيب ببورصة كازاخستان كأحدث عضو في منصة تبادل. يتماشى هذا التعاون مع أهداف سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي وتوسيع نطاق الاتصال بالأسواق العالمية. ومع انضمام بورصة كازاخستان، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار متعددة الأصول والاستفادة من كفاءة السوق ليس فقط في كل من كازاخستان والإمارات العربية المتحدة، بل يمكنهم أيضًا الاستفادة من الأسواق المتنامية والتي تشمل عُمان والبحرين وطاجيكستان وبالتالي تعزيز السيولة وزيادة وكفاءة السوق. نتطلع إلى شراكة ناجحة مع بورصة كازاخستان وسنعمل معًا على تطوير منصة تبادل لتكون مركزاً فاعلاً لتداولات بلا حدود."

وتمثل منصة "تبادل" خطوة نحو اقتصاد مستدام في المستقبل داخل المنطقة وخارجها، وتتيح للمستثمرين في كافة الأسواق المشاركة مجموعة واسعة من فرص التداول بشكل مباشر. كما ستكون المنصة متاحة أمام المستثمرين المسجلين لدى الوسطاء المحليين المؤهلين، بشرط استيفاء كافة المتطلبات والشروط التي تحددها البورصات الأعضاء.