ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا حادا في مخزونات الخام الأميركية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.52 دولار.

وهبط خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير، وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة للأسهم حول العالم.



