الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع وسط توقعات الفائدة الأميركية

الذهب
8 أغسطس 2024 09:30

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط تفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 26.84 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار. وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 892.75 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يهبط مع احتمالات خفض الفائدة
الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
ألمانيا.. «برونزية العادة» في كرة السيدات!
الرياضة
ألمانيا.. «برونزية العادة» في كرة السيدات!
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©