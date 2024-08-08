الذهب يرتفع وسط توقعات الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط تفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 26.84 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار. وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 892.75 دولار.



