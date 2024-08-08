2.6 مليار درهم أرباح «ديوا» حتى نهاية يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 3.3 مليار درهم، وصافي الأرباح، بعد الضرائب، 2.6 مليار درهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024 شهد نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي ما يعكس النمو المستمر في دبي.