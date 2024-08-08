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اقتصاد

2.6 مليار درهم أرباح «ديوا» حتى نهاية يونيو

هيئة كهرباء ومياه دبي
9 أغسطس 2024 00:58

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 3.3 مليار درهم، وصافي الأرباح، بعد الضرائب، 2.6 مليار درهم.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024 شهد نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي ما يعكس النمو المستمر في دبي.

ديوا
دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
الأرباح الصافية
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