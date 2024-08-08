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اقتصاد

169 مليون درهم الأرباح النصفية لـ«برجيل القابضة»

169 مليون درهم الأرباح النصفية لـ«برجيل القابضة»
9 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد) 

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حققت برجيل القابضة صافي ربح قدره 168.87 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 224.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023 . 
وأعلنت المجموعة ارتفاع إيراداتها بنسبة 10% لتصل إلى 2.4 مليار درهم بفضل تنامي إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها وتزايد العائدات المتأتية منهم.
وساهم الطلب المتزايد على ما تقدمه مدينة برجيل الطبية من خدمات فائقة التخصص في تعزيز النمو في إقبال المرضى عليها بشكل كبير، وانعكس ذلك على إيراداتها التي ارتفعت بنسبة 21%
وارتفعت الأرباح التي حققتها مدينة برجيل الطبية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 93 مليون درهم ولم تتوقف الاستثمارات الجارية والتوسع المستمر في الخدمات المقدمة عن تحقيق النتائج المرجوة.
وشهد صافي أرباح المستشفيات تحسنًا ملحوظًا ليصل إلى 253 مليون درهم ويعزى هذا التحسن إلى زيادة أصول النمو وتحسين التكاليف.
وقال جون سنيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: خلال النصف الأول من عام 2024، حققت برجيل القابضة نمواً مبهراً في إيراداتها، وشهدت ارتفاعاً متسارعاً في إقبال المرضى على منشآتها، مواصلةً جهودها التوسعية في مختلف الأسواق. وعلاوةً على ذلك، فقد أحرزت تقدماً كبيراً على صعيد تحقيق الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية، مع استمرار استثماراتنا في المجالات فائقة التخصص.

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