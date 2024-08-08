%48 نمو أرباح الاتحاد للطيران إلى 851 مليون درهم خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» أمس، نتائجها المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم، بنمو 48% مقارنة بنحو 575 مليون درهم في النصف الأول من 2023، في مؤشر على استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة.

وقالت الشركة، إن الإيرادات ارتفعت 21% لتصل إلى 11.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، من 9.6 مليار درهم في النصف الأول للعام 2023، كنتيجة أساسية لعائدات المسافرين التي شهدت زيادة بنسبة 24% عن نتائج العام الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب نتيجة توسعة شبكة الوجهات وزيادات عدد الرحلات.

ونقلت «الاتحاد للطيران» نحو 8.7 مليون مسافر، خلال النصف الأول، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط معدل النمو الذي أعلنته «أياتا»، البالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها.

وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85% في النصف الأول لعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتاً، بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها.

وأضاف: بلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 مليون مسافر في النصف الأول من 2024، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي خلال هذه الفترة، ويمثل هذا الإجمالي زيادة بنسبة تقارب 34% في أعداد المسافرين عبر المطار، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ما يسلّط الضوء على الدور الرئيس الذي تلعبه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي.

وأوضح معاليه أن الاتحاد تستمر في لعب دور أساس في نمو قطاعي السياحة والاقتصاد في أبوظبي، مشيراً إلى أن نمو الشركة الاستراتيجي وتوسعة شبكة وجهاتها لا يدعمان ربط العاصمة أبوظبي بالعالم فحسب، بل يساهمان بشكل كبير في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وأكد الالتزام بتعزيز الخدمات لضمان بقاء أبوظبي مركزاً أساسياً للسفر العالمي.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض كلفة الوحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وخفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر، وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر من دون الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي وفي الوقت نفسه، تحسنت نتائج تجربة المسافرين الكلية، مع تعزيز رضا المتعاملين منذ انطلاق العمليات في المطار الجديد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن هذه النتائج القوية للنصف الأول 2024، تعكس أداء قوياً في عائدات الركاب والشحن، ويؤكد نجاح الاستراتيجية ومسار النمو المعتمد.

وأضاف: مع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا ليصبح العدد 92 طائرة، من بينها ثلاث من طراز A321Neo، كما أننا سنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A.