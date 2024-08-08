3.34 مليار درهم صافي أرباح «إعمار للتطوير» بنمو 35%

دبي (الاتحاد)

حققت شركة «إعمار للتطوير» صافي أرباح خلال النصف الأول 3.34 مليار درهم، بنمو 35%، مقارنة مع 2.48 مليار درهم في النصف الأول 2023 كما سجلت زيادة بنسبة 56% في مبيعات العقارات، لتصل إلى 29.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023 وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار للتطوير عدداً من المشاريع العقارية، ما أدّى إلى تشكيل إيرادات قوية للمستقبل وأسهم في التقدّم المستمر لتحقيق المبادرات الاستراتيجية للشركة لتعزيز مكانتها كمطوّر عقاري موثوق به.

وخلال النصف الأول من عام 2024، أتمّت إعمار استحواذاً مهمّاً على قطعة أرض بمساحة 60 مليون قدم مربّع بجوار مخطّطها الرئيسي «ذا أويسيس»، بقيمة تطوير تبلغ 41 مليار درهم ويأتي هذا الاستحواذ ليُضاف إلى إتمام الشركة عملية شراء أرض بمساحة 81 مليون قدم مربّع في ديسمبر 2023 في المنطقة نفسها.

وخلال الربع الثاني من 2024 أطلقت إعمار للتطوير المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي «ذا فالي» وستسهم هذه المشاريع في دعم مبيعات وربحية إعمار بشكل ملحوظ، حيث تعكس نهج الشركة في إنشاء أرقى تجارب السكن الفاخر، وتعزّز من حجم المبيعات والأرباح، تأكيداً لمكانتها كمطوّر عقاري عالمي بارز.

وفي النصف الأول من 2024 سجّلت شركة إعمار للتطوير إيرادات بلغت 7.3 مليار درهم وأرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 3.4 مليار درهم بزيادة قدرها 65% و47% على التوالي مقارنة بالنصف الأول من 2023.